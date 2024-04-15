https://ria.ru/20240415/iran-1940033857.html

Иранские СМИ раскрыли, какое оружие использовалось при ударах по Израилю

Иранские СМИ раскрыли, какое оружие использовалось при ударах по Израилю - РИА Новости, 15.04.2024

Иранские СМИ раскрыли, какое оружие использовалось при ударах по Израилю

Иран использовал при атаке на Израиль БПЛА-камикадзе "Шахед-136", баллистические ракеты "Имад" и крылатые ракеты "Павех", следует из опубликованных иранскими... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:04

2024-04-15T01:04

2024-04-15T04:01

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иран использовал при атаке на Израиль БПЛА-камикадзе "Шахед-136", баллистические ракеты "Имад" и крылатые ракеты "Павех", следует из опубликованных иранскими СМИ данных. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По данным израильской армии (ЦАХАЛ), Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, утверждал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Иранские военные не разглашали полный список использованного при атаке вооружения, но некоторые данные доступны в СМИ. По данным иранского гостелевидения, КСИР применил "сотни" БПЛА-камикадзе "Шахед-136", способных достичь скорости в 185 километров в час при дальности полета в 2 тысячи километров. Дроны способны лететь 10 часов без остановки с боезарядом в 50 килограммов. Помимо этого, на вооружении Ирана есть и другие виды БПЛА, такие как "Шахед-129". В атаке также были использованы баллистические ракеты "Имад", представленные Ираном в 2015 году. Ракета "Имад" системы "земля-земля" может управляться все время полета от запуска до удара по цели и является крупнейшей иранской баллистической ракетой дальнего действия с дальностью до 1700 километров. Иранские ВС использовали и другие виды баллистических ракет, но их конкретные наименования не разглашались. Для ударов также использовались более 30 крылатых ракет, по данным госТВ, речь идет о ракетах "Павех" семейства ракет "Сомар" дальностью в 1650 километров. Крылья ракеты могут складываться, помимо этого, несколько ракет могут контактировать друг с другом во время атаки, одна из них выступает в качестве ведущей. Иранские СМИ во время презентации ракеты в феврале 2023 года сообщали, что она способна достичь Израиля. Кратчайшее расстояние от Ирана до Израиля – порядка 1000 километров через Ирак, Сирию и Иорданию. Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940032964.html

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

https://ria.ru/20240415/oon-1940030511.html

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в мире, иран, израиль, сирия, обострение ситуации между ираном и израилем