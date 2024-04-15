https://ria.ru/20240415/iphone-1940129660.html
В России идет последовательный отказ от iPhone, заявил эксперт
В России идет последовательный отказ от iPhone, заявил эксперт - РИА Новости, 15.04.2024
В России идет последовательный отказ от iPhone, заявил эксперт
В России наблюдается последовательный отказ от iPhone - устройства слишком дорогие и считаются угрозой для безопасности, а Apple официально ушла из страны, при... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:05
2024-04-15T13:05
2024-04-15T13:05
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России наблюдается последовательный отказ от iPhone - устройства слишком дорогие и считаются угрозой для безопасности, а Apple официально ушла из страны, при этом доля устройств компании на отечественном рынке, вероятно, сократится до 4% к концу года, поделился с РИА Новости мнением ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Согласно данным исследовательской компании IDC Tracker, южнокорейская Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple. Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок. По словам Муртазина, компания Apple "всегда была номером два", которой удалось сделать лишь короткий рывок вперед. "Сокращение производства будет происходить, потому что спрос на продукцию Apple падает, iPhone слишком дорогие. ...В России доля рынка порядка 6% сейчас в штуках, и она продолжает сокращаться, снизится до 4%, скорее всего (к концу этого года - ред.)", - пояснил эксперт. Он также отметил, что ни новая презентация, ни новые цвета iPhone не помогут из-за цены продукта. "В России идет последовательный отказ от iPhone, так как они считаются угрозой для безопасности. ...Более того, компания ушла с российского рынка, так что они здесь официально не присутствуют. Поэтому доля в нашей стране расти не будет. В других странах маловероятно, что она будет расти. Там, где у них хорошие продажи, они уже достигли максимальной доли - больше они не смогут продавать", - заключил Муртазин. В конце марта в СМИ появилась информация о том, что iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут получить два новых цвета: Space Black и Rose.
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экономика, технологии, россия, эльдар муртазин, apple, samsung, mobile research group
Экономика, Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Apple, Samsung, Mobile Research Group
В России идет последовательный отказ от iPhone, заявил эксперт
Аналитик: доля iPhone на рынке упадет до 4 процентов к концу года
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России наблюдается последовательный отказ от iPhone - устройства слишком дорогие и считаются угрозой для безопасности, а Apple официально ушла из страны, при этом доля устройств компании на отечественном рынке, вероятно, сократится до 4% к концу года, поделился с РИА Новости мнением ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Согласно данным исследовательской компании IDC Tracker, южнокорейская Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple. Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок.
По словам Муртазина, компания Apple "всегда была номером два", которой удалось сделать лишь короткий рывок вперед. "Сокращение производства будет происходить, потому что спрос на продукцию Apple падает, iPhone слишком дорогие. ...В России доля рынка порядка 6% сейчас в штуках, и она продолжает сокращаться, снизится до 4%, скорее всего (к концу этого года - ред.)", - пояснил эксперт.
Он также отметил, что ни новая презентация, ни новые цвета iPhone не помогут из-за цены продукта. "В России идет последовательный отказ от iPhone, так как они считаются угрозой для безопасности. ...Более того, компания ушла с российского рынка, так что они здесь официально не присутствуют. Поэтому доля в нашей стране расти не будет. В других странах маловероятно, что она будет расти. Там, где у них хорошие продажи, они уже достигли максимальной доли - больше они не смогут продавать", - заключил Муртазин.
В конце марта в СМИ появилась информация о том, что iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут получить два новых цвета: Space Black и Rose.