https://ria.ru/20240415/institut-1940115645.html

Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани

Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани - РИА Новости, 15.04.2024

Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани, с сентября начнется подготовка по... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:19

2024-04-15T12:19

2024-04-15T12:19

рязанская область

павел малков

рязанская область

рязань

московский государственный институт культуры

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РЯЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани, с сентября начнется подготовка по четырем направлениям вуза. "Возрождаем филиал Московского института культуры. У нас в регионе много театров, музеев, библиотек, но не осталось ни одного профильного вуза. После закрытия рязанского филиала МГИК талантливые ребята уезжают учиться в другие регионы, остаются там жить и работать. А рязанские учреждения культуры не могут найти специалистов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что с сентября в Рязани начинается подготовка специалистов по четырём направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Это, по его словам, стало результатом "большой совместной работы с министерством культуры России". На ближайший учебный год, добавил Павел Малков, планируется набрать около 100 студентов на очную и заочную формы. Обучать их будут преподаватели МГИКа и лучшие педагоги области. На 20 апреля запланирован день открытых дверей рязанского филиала. Пока, уточнил глава региона, студенты будут учиться на базе библиотеки имени Горького и других учреждений Рязани, так как на реставрацию здания института требуются "серьезные средства". "Объект культурного наследия пустует уже несколько лет… Вместе с коллегами из федерального центра серьёзно занимаемся этим вопросом", - написал Павел Малков. Рязанский филиал МГИК закрылся в 2019 году из-за аварийного состояния здания.

https://ria.ru/20240410/ryazan-1939172109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

павел малков, рязанская область, рязань, московский государственный институт культуры