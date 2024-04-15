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Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани - РИА Новости, 15.04.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
12:19 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/institut-1940115645.html
Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани
Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани - РИА Новости, 15.04.2024
Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани, с сентября начнется подготовка по... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:19
2024-04-15T12:19
рязанская область
павел малков
рязанская область
рязань
московский государственный институт культуры
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РЯЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани, с сентября начнется подготовка по четырем направлениям вуза. "Возрождаем филиал Московского института культуры. У нас в регионе много театров, музеев, библиотек, но не осталось ни одного профильного вуза. После закрытия рязанского филиала МГИК талантливые ребята уезжают учиться в другие регионы, остаются там жить и работать. А рязанские учреждения культуры не могут найти специалистов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что с сентября в Рязани начинается подготовка специалистов по четырём направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Это, по его словам, стало результатом "большой совместной работы с министерством культуры России". На ближайший учебный год, добавил Павел Малков, планируется набрать около 100 студентов на очную и заочную формы. Обучать их будут преподаватели МГИКа и лучшие педагоги области. На 20 апреля запланирован день открытых дверей рязанского филиала. Пока, уточнил глава региона, студенты будут учиться на базе библиотеки имени Горького и других учреждений Рязани, так как на реставрацию здания института требуются "серьезные средства". "Объект культурного наследия пустует уже несколько лет… Вместе с коллегами из федерального центра серьёзно занимаемся этим вопросом", - написал Павел Малков. Рязанский филиал МГИК закрылся в 2019 году из-за аварийного состояния здания.
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павел малков, рязанская область, рязань, московский государственный институт культуры
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область, Рязань, Московский государственный институт культуры

Павел Малков: работа филиала института культуры возрождается в Рязани

© Фото : правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возрождении филиала Московского института культуры (МГИК) в Рязани, с сентября начнется подготовка по четырем направлениям вуза.
"Возрождаем филиал Московского института культуры. У нас в регионе много театров, музеев, библиотек, но не осталось ни одного профильного вуза. После закрытия рязанского филиала МГИК талантливые ребята уезжают учиться в другие регионы, остаются там жить и работать. А рязанские учреждения культуры не могут найти специалистов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с сентября в Рязани начинается подготовка специалистов по четырём направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Это, по его словам, стало результатом "большой совместной работы с министерством культуры России".
На ближайший учебный год, добавил Павел Малков, планируется набрать около 100 студентов на очную и заочную формы. Обучать их будут преподаватели МГИКа и лучшие педагоги области. На 20 апреля запланирован день открытых дверей рязанского филиала.
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Пока, уточнил глава региона, студенты будут учиться на базе библиотеки имени Горького и других учреждений Рязани, так как на реставрацию здания института требуются "серьезные средства".
"Объект культурного наследия пустует уже несколько лет… Вместе с коллегами из федерального центра серьёзно занимаемся этим вопросом", - написал Павел Малков.
Рязанский филиал МГИК закрылся в 2019 году из-за аварийного состояния здания.
 
Рязанская областьПавел МалковРязанская областьРязаньМосковский государственный институт культуры
 
 
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