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Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин
Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин - РИА Новости, 15.04.2024
Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин
Скончался первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин, руководивший регионом с 1991 по 1996 годы, сообщил нынешний руководитель области Александр... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:04
2024-04-15T22:04
2024-04-15T22:05
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архангельская область
архангельск
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МУРМАНСК, 15 апр - РИА Новости. Скончался первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин, руководивший регионом с 1991 по 1996 годы, сообщил нынешний руководитель области Александр Цыбульский. "Сегодня (в понедельник - ред.) после продолжительной болезни перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области, руководил регионом с 1991 по 1996 годы", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что ему посчастливилось познакомиться с Балакшиным сразу после приезда на работу в Архангельск. "Павел Николаевич дал тогда совет, как мудрый наставник – управлять регионом нужно, советуясь с людьми, и только с самыми благими намерениями к земле, на которой трудишься. Всегда буду помнить эту науку, которую он сумел передать с какой-то искренней, почти отеческой теплотой", - поделился Цыбульский. Он также отметил, что первый губернатор мог рассказывать об Архангельской области много, интересно, увлеченно, с глубоким знанием истории и своим взглядом на настоящее и будущее. "Он знал здесь не сотни, а наверное, тысячи людей, проживал с ними разные ситуации и щедро делился со всеми своим бесценным опытом. Буду дорожить этими воспоминаниями и хранить их в сердце", - добавил Цыбульский.
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общество, архангельская область, архангельск, александр цыбульский
Общество, Архангельская область, Архангельск, Александр Цыбульский
Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин
На 88-м году жизни умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин