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В Грузии заявили, что принимают закон об иноагентах в интересах страны - РИА Новости, 15.04.2024
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11:27 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/gruziya-1940098690.html
В Грузии заявили, что принимают закон об иноагентах в интересах страны
В Грузии заявили, что принимают закон об иноагентах в интересах страны - РИА Новости, 15.04.2024
В Грузии заявили, что принимают закон об иноагентах в интересах страны
Власти Грузии действуют в интересах страны, принимая закон об иностранных агентах, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", депутат... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:27
2024-04-15T11:27
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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Власти Грузии действуют в интересах страны, принимая закон об иностранных агентах, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", депутат Мамука Мдинарадзе. В понедельник грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". В это же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста. "Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии", - заявил Мдинарадзе журналистам. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил обеспокоенность в связи с повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иноагентах, заявив, что это собьет страну с европейского пути. Евросоюз также выразил озабоченность в связи с решением властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иноагентах, "несмотря на острую общественную и международную реакцию в марте 2023 года". Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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в мире, грузия, тбилиси, сша
В мире, Грузия, Тбилиси, США
В Грузии заявили, что принимают закон об иноагентах в интересах страны

Мдинарадзе: власти действуют в интересах Грузии, принимая закон об иноагентах

© AP Photo / Shakh AivazovЛюди с национальным флагом у здания парламента Грузии
Люди с национальным флагом у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Люди с национальным флагом у здания парламента Грузии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Власти Грузии действуют в интересах страны, принимая закон об иностранных агентах, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", депутат Мамука Мдинарадзе.
В понедельник грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". В это же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста.
© SputnikАкция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси
Акция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik
Акция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси
"Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии", - заявил Мдинарадзе журналистам.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил обеспокоенность в связи с повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иноагентах, заявив, что это собьет страну с европейского пути. Евросоюз также выразил озабоченность в связи с решением властей Грузии вновь внести в парламент законопроект об иноагентах, "несмотря на острую общественную и международную реакцию в марте 2023 года".
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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