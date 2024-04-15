https://ria.ru/20240415/gladkov-1940105414.html

Украинские БПЛА более десяти раз атаковали Белгородскую область за сутки

Украинские БПЛА более десяти раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 15.04.2024

Украинские БПЛА более десяти раз атаковали Белгородскую область за сутки

Более 10 раз украинская армия атаковала с помощью беспилотников территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:53

2024-04-15T11:53

2024-04-15T11:57

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Более 10 раз украинская армия атаковала с помощью беспилотников территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 14 апреля по пяти приграничным районам области было выпущено 8 снарядов. Также регион подвергся атакам с помощью 13 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. За отчетный день пострадавших нет. Повреждения были выявлены в 4 частных домах и двух автомобилях. Согласно представленным данным главы региона, общее количество обстрелов на территории уменьшилось к концу недели. Высокая интенсивность атак была зафиксирована в середине недели, в среду и четверг. В то время как количество обстрелов артиллерией колебалось в течение недели, использование беспилотников для атак оставалось относительно стабильным, составляя около 17 единиц в день. "В Белгородском районе над селами Ближнее, Никольское, Беломестное и Стрелецкое системой ПВО сбито по одному БПЛА противника… В Валуйском городском округе в Новопетровском сельском поселении противник атаковал с помощью БПЛА", - написал Гладков. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе в селах Дроновка и Пороз с дронов было сброшено три взрывных устройства. В Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина села Староселье, также село подверглось атаке с помощью трёх дронов-камикадзе. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Красное выпущено по 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия