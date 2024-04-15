https://ria.ru/20240415/gladkov-1940105414.html
Украинские БПЛА более десяти раз атаковали Белгородскую область за сутки
Украинские БПЛА более десяти раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 15.04.2024
Украинские БПЛА более десяти раз атаковали Белгородскую область за сутки
Более 10 раз украинская армия атаковала с помощью беспилотников территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:53
2024-04-15T11:53
2024-04-15T11:57
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Более 10 раз украинская армия атаковала с помощью беспилотников территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 14 апреля по пяти приграничным районам области было выпущено 8 снарядов. Также регион подвергся атакам с помощью 13 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. За отчетный день пострадавших нет. Повреждения были выявлены в 4 частных домах и двух автомобилях. Согласно представленным данным главы региона, общее количество обстрелов на территории уменьшилось к концу недели. Высокая интенсивность атак была зафиксирована в середине недели, в среду и четверг. В то время как количество обстрелов артиллерией колебалось в течение недели, использование беспилотников для атак оставалось относительно стабильным, составляя около 17 единиц в день. "В Белгородском районе над селами Ближнее, Никольское, Беломестное и Стрелецкое системой ПВО сбито по одному БПЛА противника… В Валуйском городском округе в Новопетровском сельском поселении противник атаковал с помощью БПЛА", - написал Гладков. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе в селах Дроновка и Пороз с дронов было сброшено три взрывных устройства. В Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина села Староселье, также село подверглось атаке с помощью трёх дронов-камикадзе. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Красное выпущено по 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские БПЛА более десяти раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ 13 раз атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА за сутки
БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости.
Более 10 раз украинская армия атаковала с помощью беспилотников территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
По информации губернатора, 14 апреля по пяти приграничным районам области было выпущено 8 снарядов. Также регион подвергся атакам с помощью 13 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. За отчетный день пострадавших нет. Повреждения были выявлены в 4 частных домах и двух автомобилях.
Согласно представленным данным главы региона, общее количество обстрелов на территории уменьшилось к концу недели. Высокая интенсивность атак была зафиксирована в середине недели, в среду и четверг. В то время как количество обстрелов артиллерией колебалось в течение недели, использование беспилотников для атак оставалось относительно стабильным, составляя около 17 единиц в день.
"В Белгородском районе
над селами Ближнее, Никольское, Беломестное и Стрелецкое системой ПВО сбито по одному БПЛА противника… В Валуйском городском округе в Новопетровском сельском поселении противник атаковал с помощью БПЛА", - написал Гладков.
Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе в селах Дроновка и Пороз с дронов было сброшено три взрывных устройства. В Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина села Староселье, также село подверглось атаке с помощью трёх дронов-камикадзе.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Красное выпущено по 2 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино
противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.