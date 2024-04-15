https://ria.ru/20240415/gladkov-1940094437.html

ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области

ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области - РИА Новости, 15.04.2024

ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:20

2024-04-15T11:20

2024-04-15T11:20

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940093785_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_99acecb7d4fd6503a2013474e5e8f65e.jpg

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства загорелось здание ФАПа", - написал Гладков. Он уточнил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания. По словам губернатора, из мирных жителей никто не пострадал. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20230929/dron-1899542939.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков