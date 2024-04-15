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ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/gladkov-1940094437.html
ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области
ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области - РИА Новости, 15.04.2024
ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:20
2024-04-15T11:20
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства загорелось здание ФАПа", - написал Гладков. Он уточнил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания. По словам губернатора, из мирных жителей никто не пострадал. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20230929/dron-1899542939.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Белгородском области

Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на здание ФАП в селе Глотово

© Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской областиЗдание ФАПа в селе Глотово Грайворонского городского округа пострадавшее от атаки ВСУ с помощью БПЛА. 14 апреля 2024
Здание ФАПа в селе Глотово Грайворонского городского округа пострадавшее от атаки ВСУ с помощью БПЛА. 14 апреля 2024
© Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области
Здание ФАПа в селе Глотово Грайворонского городского округа пострадавшее от атаки ВСУ с помощью БПЛА. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства загорелось здание ФАПа", - написал Гладков.
Он уточнил, что пожарные расчеты оперативно потушили очаг возгорания. По словам губернатора, из мирных жителей никто не пострадал.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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