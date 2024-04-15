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Гладков рассказал о курсах первой помощи для белгородцев - РИА Новости, 15.04.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:23 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/gladkov-1940073414.html
Гладков рассказал о курсах первой помощи для белгородцев
Гладков рассказал о курсах первой помощи для белгородцев - РИА Новости, 15.04.2024
Гладков рассказал о курсах первой помощи для белгородцев
Более 115 тысяч жителей Белгородской области прошли курсы по оказанию первой помощи с начала 2024 года, кроме того, подготовлено более двух тысяч инструкторов,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:23
2024-04-15T10:23
белгородская область
вячеслав гладков
первая помощь
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Более 115 тысяч жителей Белгородской области прошли курсы по оказанию первой помощи с начала 2024 года, кроме того, подготовлено более двух тысяч инструкторов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. "В 2024 году мы продолжили большую работу по обучению жителей формированию навыков оказания первой медицинской помощи. За первые три месяца уже более 115 тысяч человек прошли данные курсы", - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Обучение жителей проводят специалисты Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Также к обучению населения приступили и студенты медицинских колледжей и вузов области, которые прошли специальные курсы и получили удостоверения инструкторов. "Мы подготовили более двух тысяч инструкторов. Например, только из Белгородского государственного университета 200. Очень благодарен тем, кто помогает людям понять, научиться, сформировать навык, оказать помощь в ту минуту, когда она потребуется. Очень хочется, чтобы, конечно, таких случаев было как можно меньше, но мы все-таки живем на территории приграничного, прифронтового региона и нам это необходимо", - подчеркнул Гладков.
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вячеслав гладков, первая помощь
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Первая помощь

Гладков рассказал о курсах первой помощи для белгородцев

© Фото : правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : правительство Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Более 115 тысяч жителей Белгородской области прошли курсы по оказанию первой помощи с начала 2024 года, кроме того, подготовлено более двух тысяч инструкторов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В 2024 году мы продолжили большую работу по обучению жителей формированию навыков оказания первой медицинской помощи. За первые три месяца уже более 115 тысяч человек прошли данные курсы", - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Обучение жителей проводят специалисты Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Также к обучению населения приступили и студенты медицинских колледжей и вузов области, которые прошли специальные курсы и получили удостоверения инструкторов.
"Мы подготовили более двух тысяч инструкторов. Например, только из Белгородского государственного университета 200. Очень благодарен тем, кто помогает людям понять, научиться, сформировать навык, оказать помощь в ту минуту, когда она потребуется. Очень хочется, чтобы, конечно, таких случаев было как можно меньше, но мы все-таки живем на территории приграничного, прифронтового региона и нам это необходимо", - подчеркнул Гладков.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПервая помощь
 
 
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