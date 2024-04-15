Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСпециалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари
Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари в Москве, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
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"Специалисты АО "Мосгаз" промыли исторические газовые фонари. Уникальные действующие газовые фонари, единственные в Москве, расположены в парке Воинской славы на территории центрального офиса АО "Мосгаз". В 2012 году их воссоздали по чертежам ХIХ века, а в 2019 году установили еще два возле входа в Инженерный центр АО "Мосгаз", - говорится в сообщении.
Фонари подключены к подземному газопроводу и работают в автоматическом режиме – с наступлением сумерек автоматически зажигаются, а с рассветом гаснут, уточнили в комплексе городского хозяйства.
"В рамках месячника весеннего благоустройства специалисты "Мосгаза" проводят их обслуживание: обследуют газовую систему фонарей, чтобы исключить возможность утечки газа, с помощью автовышек проверяют целостность и сохранность калильных колпачков, обеспечивающих горение фонарей и работу автоматики безопасности, контролируют регулировку зазоров и качество свечения, промывают и очищают детали фонарей – теперь они будут светить еще ярче и теплее", - пояснили в сообщении.