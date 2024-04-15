https://ria.ru/20240415/fonari-1940116930.html

Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари

Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари - РИА Новости, 15.04.2024

Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари

Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари в Москве, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:29

2024-04-15T12:29

2024-04-15T12:29

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Специалисты "Мосгаза" промыли исторические газовые фонари в Москве, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты АО "Мосгаз" промыли исторические газовые фонари. Уникальные действующие газовые фонари, единственные в Москве, расположены в парке Воинской славы на территории центрального офиса АО "Мосгаз". В 2012 году их воссоздали по чертежам ХIХ века, а в 2019 году установили еще два возле входа в Инженерный центр АО "Мосгаз", - говорится в сообщении. Фонари подключены к подземному газопроводу и работают в автоматическом режиме – с наступлением сумерек автоматически зажигаются, а с рассветом гаснут, уточнили в комплексе городского хозяйства. "В рамках месячника весеннего благоустройства специалисты "Мосгаза" проводят их обслуживание: обследуют газовую систему фонарей, чтобы исключить возможность утечки газа, с помощью автовышек проверяют целостность и сохранность калильных колпачков, обеспечивающих горение фонарей и работу автоматики безопасности, контролируют регулировку зазоров и качество свечения, промывают и очищают детали фонарей – теперь они будут светить еще ярче и теплее", - пояснили в сообщении.

https://ria.ru/20240413/subbotnik-1939833103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы