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Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 15.04.2024
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07:48 15.04.2024 (обновлено: 12:13 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051401.html
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 15.04.2024
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:48
2024-04-15T12:13
в мире
украина
африка
латинская америка
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он изложил свои пессимистичные мысли на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге, в котором фактически подводит итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов. "Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", — написал Боррель. По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал "решительно, поскольку было единство между странами ЕС". При этом в конфликте в Газе, где уже погибли десятки тысяч человек, в основном женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия, справиться с гуманитарной катастрофой, содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев. Боррель также утверждает, что "российская пропаганда", борьбу с которой он сделал одним из приоритетов своей работы на посту главы евродипломатии, имела успех из-за существующего недовольства "остального мира" действиями Брюсселя. В частности, в "незападном мире", по его словам, были обеспокоены неравномерным распределением вакцин во время кризиса коронавируса, жесткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с изменением климата или несправедливостью в международных организациях. Покидающий через некоторое время свой пост Боррель, считает, что в дальнейшем ЕС должен сделать все, чтобы не допустить консолидации альянса "весь остальной мир против Запада". Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов "везде и не только на словах".Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю? Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море
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в мире, украина, африка, латинская америка, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Африка, Латинская Америка, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель

Боррель: разная реакция на конфликт на Украине и Газе дорого обошлась Евросоюзу

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он изложил свои пессимистичные мысли на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге, в котором фактически подводит итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов.
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"Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", — написал Боррель.
По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал "решительно, поскольку было единство между странами ЕС". При этом в конфликте в Газе, где уже погибли десятки тысяч человек, в основном женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия, справиться с гуманитарной катастрофой, содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев.
Боррель также утверждает, что "российская пропаганда", борьбу с которой он сделал одним из приоритетов своей работы на посту главы евродипломатии, имела успех из-за существующего недовольства "остального мира" действиями Брюсселя. В частности, в "незападном мире", по его словам, были обеспокоены неравномерным распределением вакцин во время кризиса коронавируса, жесткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с изменением климата или несправедливостью в международных организациях.
Покидающий через некоторое время свой пост Боррель, считает, что в дальнейшем ЕС должен сделать все, чтобы не допустить консолидации альянса "весь остальной мир против Запада". Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов "везде и не только на словах".
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В миреУкраинаАфрикаЛатинская АмерикаЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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