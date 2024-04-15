https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051401.html

Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель

Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 15.04.2024

Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель

Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:48

2024-04-15T07:48

2024-04-15T12:13

в мире

украина

африка

латинская америка

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он изложил свои пессимистичные мысли на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге, в котором фактически подводит итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов. "Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", — написал Боррель. По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал "решительно, поскольку было единство между странами ЕС". При этом в конфликте в Газе, где уже погибли десятки тысяч человек, в основном женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия, справиться с гуманитарной катастрофой, содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев. Боррель также утверждает, что "российская пропаганда", борьбу с которой он сделал одним из приоритетов своей работы на посту главы евродипломатии, имела успех из-за существующего недовольства "остального мира" действиями Брюсселя. В частности, в "незападном мире", по его словам, были обеспокоены неравномерным распределением вакцин во время кризиса коронавируса, жесткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с изменением климата или несправедливостью в международных организациях. Покидающий через некоторое время свой пост Боррель, считает, что в дальнейшем ЕС должен сделать все, чтобы не допустить консолидации альянса "весь остальной мир против Запада". Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов "везде и не только на словах".Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю? Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

украина

африка

латинская америка

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в мире, украина, африка, латинская америка, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии