Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
Боррель: разная реакция на конфликт на Украине и Газе дорого обошлась Евросоюзу
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он изложил свои пессимистичные мысли на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге, в котором фактически подводит итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов.
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"Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", — написал Боррель.
По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал "решительно, поскольку было единство между странами ЕС". При этом в конфликте в Газе, где уже погибли десятки тысяч человек, в основном женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия, справиться с гуманитарной катастрофой, содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев.
Боррель также утверждает, что "российская пропаганда", борьбу с которой он сделал одним из приоритетов своей работы на посту главы евродипломатии, имела успех из-за существующего недовольства "остального мира" действиями Брюсселя. В частности, в "незападном мире", по его словам, были обеспокоены неравномерным распределением вакцин во время кризиса коронавируса, жесткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с изменением климата или несправедливостью в международных организациях.
Покидающий через некоторое время свой пост Боррель, считает, что в дальнейшем ЕС должен сделать все, чтобы не допустить консолидации альянса "весь остальной мир против Запада". Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов "везде и не только на словах".
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