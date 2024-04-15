https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html

Европа нашла способ взять вверх над Россией. Надо не замечать ее успехи

Европа нашла способ взять вверх над Россией. Надо не замечать ее успехи - РИА Новости, 15.04.2024

Европа нашла способ взять вверх над Россией. Надо не замечать ее успехи

Успешный старт нашей "Ангары", да еще в день, когда шесть с лишним десятилетий назад Юрий Гагарин сказал: "Поехали!" и рванул к звездам, вызвал массовое... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:01

аналитика

россия

европа

юрий гагарин (космонавт)

европейское космическое агентство

нато

минобороны франции

брюно ле мэр

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Успешный старт нашей "Ангары", да еще в день, когда шесть с лишним десятилетий назад Юрий Гагарин сказал: "Поехали!" и рванул к звездам, вызвал массовое несварение желудка у наших противников. Хотя вот тут их точно и правильно надо было бы назвать сплетниками и завистниками. Конечно, более полутора десятков тысяч санкций на все, что только можно, а сам Макрон проверяет готовность и прочность (очень по-французски, да) космодрома в Куру, ощупывая детальки, и вдруг эти русские — вжух! — и новое поколение ракеты с роскошным именем "Ангара" разрывает не только слои атмосферы, но и западные шаблончики: "экономика в клочья разодрана" и "бензоколонка" практически на последнем издыхании.Специально там отметили, что перед запуском были "технические проблемы".Если собирать по европейской прессе яд, который лился бурным потоком, то хватило бы точно на длинный состав транспортных цистерн.Когда зависть зашкаливает, самое время взглянуть на тех, кто, собственно, вместо поздравлений шлет все те эмоции в наш адрес, которые в приличном обществе принято, вообще-то, скрывать.И когда пристальным взглядом скользишь по заголовкам этой самой прессы, которые касаются уже их собственной космической отрасли, где-то даже начинаешь понимать, откуда эта зависть берется.Например, Макрон, конечно, на Куру что нужно пощупал своими руками, однако слов о том, что возглавляемая им страна и его подчиненный, глава Минэкономики Брюно Ле Мэр продали еще три года назад производство двигателей для "Ариан-6" Германии, не сказал. Видимо, постеснялся.Официально продали, "чтобы укрепить сотрудничество в космосе на европейском уровне", а неофициально (то есть как было на самом деле) — у ArianeGroup, которая вела разработки, просто не хватило денег для дальнейших инвестиций. Немцы по сходной цене получили не только все, что сделали французские конструкторы, металлурги, баллистики и так далее, но и все прилагающееся к этому инженерное знание. Было вашим — стало нашим. Но на этом торговля французским национальным достоянием (а космическая индустрия Пятой республики всегда была на очень приличном уровне, создавал ее еще де Голль) не окончилась, и к участию чуть позже привлекли Италию.Причина та же: ни одна из европейских стран — таких богатых, таких всех в круассанах, в "Ламбруско" и в "мерседесах" — финансово не в состоянии самостоятельно, без знаменитой еэсовской "вскладчины" развивать космическую отрасль. Ни в ее гражданской, ни в ее военной части. Финансово — потому что с такими бюджетными дефицитами, инфляцией (привет там Киеву передайте при оказии), да и внешними долгами эта история просто им не по деньгам.Второе — сырье. Нынче дороги не только овес, но и сталь, редкоземы, пластик, энергоресурсы, вода. Короче, и тут привет Киеву тоже стоит передать.Европейское космическое агентство (в нем сейчас чуть больше двух десятков государств состоят) своим дружным коллективом практически все время сотрудничества с нашей страной жило и питалось еще советскими разработками, а позднее — и российскими. Ни одна страна — член этого почтенного собрания не произвела ни единого научного прорыва. Ни фундаментального, ни прикладного. Космический общеевропейский костюм шили все, претензий не было только к пуговицам — и то потому, что за этим присматривали наши специалисты.И вот теперь — сейчас, в эти самые минуты — кто-то испытывает гордость, счастье — оттого, что сумели, что получилось, что удалось, что новый этап остался вновь за Россией, — а кто-то сидит и на полном серьезе в приличной, отнюдь не бульварной прессе пишет что-то там "про коррупцию".Для обывателя. Чтобы было что почитать под утренний круассан.Но ведь "Ангара А-5" — это лишь строка, это лишь начало нового этапа в освоении нами, русскими, космоса.Для аналитиков и стратегов, сидящих что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что в Минобороны Франции, что в немецком бундесвере и, разумеется, в Пентагоне, это такое шило в мягкое место и такие вилы под адамово яблоко, что мало не покажется.Это вот для всех этих означает, что у русской инженерной мысли есть колоссальный потенциал, что конструкторы сегодня могут разработать практически любой требуемый для обороны страны объект и что у "разорванной в клочья экономики" есть бездонный промышленный, ресурсный и интеллектуальный потенциал. Естественно, никто этим торговать не будет. А будет работать. Ковать космический щит Родины, как выражались раньше.Зависть и разлитие желчи оставим нашим противникам, ну а сами продолжим укрощать огонь русского космоса.Поехали!

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html

https://radiosputnik.ru/20240409/vybory-1938782081.html

https://radiosputnik.ru/20240404/makron-1937768448.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

россия

европа

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, юрий гагарин (космонавт), европейское космическое агентство, нато, минобороны франции, брюно ле мэр