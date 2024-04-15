СМИ: США не уверены, что Израиль не хочет эскалации конфликта с Ираном
NBC News: США не уверены, что Израиль не хочет эскалации конфликта с Ираном
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США не могут быть уверены в том, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта с Ираном, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.
«
"В то время как Белый дом верит, что израильтяне не ищут расширения конфликта или прямой войны с Ираном, особенно если учитывать, что их ресурсы используются в боях в Газе, американские официальные лица не могут быть уверены в этом", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленное лицо из американской администрации.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
США оценили удар Ирана по Израилю
Вчера, 15:08