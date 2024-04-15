Эксперт оценил, что будет, если не остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Эксперт: если не будет решения по Ближнему Востоку, начнется новая война
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с сектором Газа. Архивное фото
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 15 апр - РИА Новости. ООН должна остановить эскалацию на Ближнем Востоке, иначе мир окажется на пороге новой войны, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни.
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"Вседозволенность Израиля и слабый голос ООН позволяют дойти до крайностей, которых не хочет ни одна страна. Перед ООН стоит важная задача найти решение, потому что, если этот момент выйдет из-под контроля, мы все окажемся в начале войны, где проиграют все", - сказал он.
Дипломат с обеспокоенностью отметил "дисбаланс в том, что происходит на Ближнем Востоке", поскольку ни ООН, ни США, ни Евросоюз до сегодняшнего дня не предприняли четких мер, чтобы, например, остановить "геноцид в Палестине".
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"К сожалению, (кризис - ред.) движется к опасной, очень опасной региональной эскалации... Поэтому этот момент - это экзамен для ООН", - добавил Уанакуни.
Элитное подразделение ВС Ирана , Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.