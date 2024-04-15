https://ria.ru/20240415/eskalatsiya-1940230824.html

Эксперт оценил, что будет, если не остановить эскалацию на Ближнем Востоке

Эксперт оценил, что будет, если не остановить эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024

Эксперт оценил, что будет, если не остановить эскалацию на Ближнем Востоке

ООН должна остановить эскалацию на Ближнем Востоке, иначе мир окажется на пороге новой войны, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии Фернандо РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:44

2024-04-15T18:44

2024-04-15T18:44

в мире

израиль

иран

ближний восток

бени ганц

оон

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 15 апр - РИА Новости. ООН должна остановить эскалацию на Ближнем Востоке, иначе мир окажется на пороге новой войны, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни. "Вседозволенность Израиля и слабый голос ООН позволяют дойти до крайностей, которых не хочет ни одна страна. Перед ООН стоит важная задача найти решение, потому что, если этот момент выйдет из-под контроля, мы все окажемся в начале войны, где проиграют все", - сказал он. Дипломат с обеспокоенностью отметил "дисбаланс в том, что происходит на Ближнем Востоке", поскольку ни ООН, ни США, ни Евросоюз до сегодняшнего дня не предприняли четких мер, чтобы, например, остановить "геноцид в Палестине". "К сожалению, (кризис - ред.) движется к опасной, очень опасной региональной эскалации... Поэтому этот момент - это экзамен для ООН", - добавил Уанакуни. Элитное подразделение ВС Ирана , Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/oon-1940035335.html

https://ria.ru/20240415/iran-1940209828.html

https://ria.ru/20240414/vud-1940029444.html

израиль

иран

ближний восток

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в мире, израиль, иран, ближний восток, бени ганц, оон, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем