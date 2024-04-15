В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности
Представитель МИД: Иран не стремится к усилению эскалации на Ближнем Востоке
© AP Photo / Iranian Foreign MinistryОфициальный представитель МИД Ирана Насер Канаани
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иранская сторона не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, но даст более жесткий ответ в случае пересечения красных линий республики, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
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"Иран не стремится к эскалации напряженности в регионе, и, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне", - приводит агентство Tasnim слова Канаани.
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Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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