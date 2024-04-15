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В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности - РИА Новости, 15.04.2024
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14:49 15.04.2024 (обновлено: 16:27 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/eskalatsiya-1940165776.html
В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности
В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности - РИА Новости, 15.04.2024
В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности
Иранская сторона не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, но даст более жесткий ответ в случае пересечения красных линий... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:49
2024-04-15T16:27
в мире
иран
израиль
ближний восток
бени ганц
оон
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иранская сторона не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, но даст более жесткий ответ в случае пересечения красных линий республики, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Иран не стремится к эскалации напряженности в регионе, и, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне", - приводит агентство Tasnim слова Канаани. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/posledstviya-1939889189.html
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в мире, иран, израиль, ближний восток, бени ганц, оон, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Бени Ганц, ООН, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности

Представитель МИД: Иран не стремится к усилению эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Iranian Foreign MinistryОфициальный представитель МИД Ирана Насер Канаани
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 апр – РИА Новости. Иранская сторона не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, но даст более жесткий ответ в случае пересечения красных линий республики, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«
"Иран не стремится к эскалации напряженности в регионе, и, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне", - приводит агентство Tasnim слова Канаани.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Турции предупредили о последствиях конфликта Ирана и Израиля
14 апреля, 04:58
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля
14 апреля, 04:18
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокБени ГанцООНКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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