Рейтинг@Mail.ru
ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/es-1940086534.html
ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ
ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ
Страны Европейского союза могут в скором времени изменить политику в отношении украинских беженцев в сторону ужесточения, написала доцент Университета Осло... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:59
2024-04-15T10:59
в мире
украина
осло
европа
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европейского союза могут в скором времени изменить политику в отношении украинских беженцев в сторону ужесточения, написала доцент Университета Осло Вильде Хернес в статье для европейского издания Politico. По ее мнению, если сравнивать подход ЕС к беженцам из Украины в 2022-2023 годах и из других стран во время миграционного кризиса в 2015-2016 годах, можно заметить, что он был одновременно более щедрым и более жестким. С одной стороны, украинцы получили доступ к рынку труда, разрешение временно посещать Украину без изменения своего статуса. С другой - на них распространялось меньше мер по интеграции, и они получали меньше финансовой помощи. Кроме того, срок их пребывания в Европе по временному разрешению не может учитываться при получении постоянного вида на жительство. "Таким образом, несмотря на общую тенденцию к либерализации политики в отношении украинских беженцев в некоторых областях, в других эта группа фактически столкнулась с усилением ограничений", - пришла к выводу Хернес. В следующем году истекает срок действия механизма временной защиты украинских беженцев, и европейским странам придется подумать над дальнейшими действиями. Пока непонятно, будут ли члены Евросоюза придерживаться унифицированной политики или предпочтут дифференцированный подход. "Мы вполне можем стать свидетелями новой "гонки по нисходящей" в отношении политики, касающейся украинских беженцев, так как страны могут снова попытаться избежать превращения в привлекательное место пребывания беженцев", - написала Хернес. В частности, правительство Норвегии, которая при этом не входит в ЕС, уже предложило ряд новых ограничений, включая запрет на краткосрочные поездки на Украину и сокращение финансовых пособий. "Солидарность Европы может подвергнуться испытанию, когда срок действия временных разрешений истечет в 2025 году, если не раньше. Если мы чему-то научились по итогам 2015 года, так это тому, что подход европейских стран к лицам, ищущим защиты, может быстро измениться", - заключила исследователь. Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
https://ria.ru/20230928/integratsiya-1899217569.html
https://ria.ru/20240109/bezhentsy-1920337898.html
https://ria.ru/20230928/es-1899119890.html
украина
осло
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, осло, европа, евросоюз, politico
В мире, Украина, Осло, Европа, Евросоюз, Politico
ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ

Politico: страны ЕС могут изменить политику в отношении украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европейского союза могут в скором времени изменить политику в отношении украинских беженцев в сторону ужесточения, написала доцент Университета Осло Вильде Хернес в статье для европейского издания Politico.
По ее мнению, если сравнивать подход ЕС к беженцам из Украины в 2022-2023 годах и из других стран во время миграционного кризиса в 2015-2016 годах, можно заметить, что он был одновременно более щедрым и более жестким. С одной стороны, украинцы получили доступ к рынку труда, разрешение временно посещать Украину без изменения своего статуса. С другой - на них распространялось меньше мер по интеграции, и они получали меньше финансовой помощи. Кроме того, срок их пребывания в Европе по временному разрешению не может учитываться при получении постоянного вида на жительство.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Украина попросила ЕС не создавать программы для интеграции беженцев
28 сентября 2023, 15:30
"Таким образом, несмотря на общую тенденцию к либерализации политики в отношении украинских беженцев в некоторых областях, в других эта группа фактически столкнулась с усилением ограничений", - пришла к выводу Хернес.
В следующем году истекает срок действия механизма временной защиты украинских беженцев, и европейским странам придется подумать над дальнейшими действиями. Пока непонятно, будут ли члены Евросоюза придерживаться унифицированной политики или предпочтут дифференцированный подход.
"Мы вполне можем стать свидетелями новой "гонки по нисходящей" в отношении политики, касающейся украинских беженцев, так как страны могут снова попытаться избежать превращения в привлекательное место пребывания беженцев", - написала Хернес.
В частности, правительство Норвегии, которая при этом не входит в ЕС, уже предложило ряд новых ограничений, включая запрет на краткосрочные поездки на Украину и сокращение финансовых пособий.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину
9 января, 16:03
"Солидарность Европы может подвергнуться испытанию, когда срок действия временных разрешений истечет в 2025 году, если не раньше. Если мы чему-то научились по итогам 2015 года, так это тому, что подход европейских стран к лицам, ищущим защиты, может быстро измениться", - заключила исследователь.
Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины
28 сентября 2023, 10:57
 
В миреУкраинаОслоЕвропаЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала