https://ria.ru/20240415/es-1940086534.html

ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ

ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

ЕС может ужесточить политику в отношении украинских беженцев, пишут СМИ

Страны Европейского союза могут в скором времени изменить политику в отношении украинских беженцев в сторону ужесточения, написала доцент Университета Осло... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:59

2024-04-15T10:59

2024-04-15T10:59

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евросоюз

politico

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европейского союза могут в скором времени изменить политику в отношении украинских беженцев в сторону ужесточения, написала доцент Университета Осло Вильде Хернес в статье для европейского издания Politico. По ее мнению, если сравнивать подход ЕС к беженцам из Украины в 2022-2023 годах и из других стран во время миграционного кризиса в 2015-2016 годах, можно заметить, что он был одновременно более щедрым и более жестким. С одной стороны, украинцы получили доступ к рынку труда, разрешение временно посещать Украину без изменения своего статуса. С другой - на них распространялось меньше мер по интеграции, и они получали меньше финансовой помощи. Кроме того, срок их пребывания в Европе по временному разрешению не может учитываться при получении постоянного вида на жительство. "Таким образом, несмотря на общую тенденцию к либерализации политики в отношении украинских беженцев в некоторых областях, в других эта группа фактически столкнулась с усилением ограничений", - пришла к выводу Хернес. В следующем году истекает срок действия механизма временной защиты украинских беженцев, и европейским странам придется подумать над дальнейшими действиями. Пока непонятно, будут ли члены Евросоюза придерживаться унифицированной политики или предпочтут дифференцированный подход. "Мы вполне можем стать свидетелями новой "гонки по нисходящей" в отношении политики, касающейся украинских беженцев, так как страны могут снова попытаться избежать превращения в привлекательное место пребывания беженцев", - написала Хернес. В частности, правительство Норвегии, которая при этом не входит в ЕС, уже предложило ряд новых ограничений, включая запрет на краткосрочные поездки на Украину и сокращение финансовых пособий. "Солидарность Европы может подвергнуться испытанию, когда срок действия временных разрешений истечет в 2025 году, если не раньше. Если мы чему-то научились по итогам 2015 года, так это тому, что подход европейских стран к лицам, ищущим защиты, может быстро измениться", - заключила исследователь. Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.

https://ria.ru/20230928/integratsiya-1899217569.html

https://ria.ru/20240109/bezhentsy-1920337898.html

https://ria.ru/20230928/es-1899119890.html

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в мире, украина, осло, европа, евросоюз, politico