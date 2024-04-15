https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html

Нефтяная атака Запада на Россию полностью провалилась

Нефтяная атака Запада на Россию полностью провалилась - РИА Новости, 15.04.2024

Нефтяная атака Запада на Россию полностью провалилась

Российские нефтяные компании продолжают продавать нефть и хорошо зарабатывать, несмотря на санкции. В марте морской экспорт практически достиг годового... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:03

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Российские нефтяные компании продолжают продавать нефть и хорошо зарабатывать, несмотря на санкции. В марте морской экспорт практически достиг годового максимума, цены на все отечественные сорта намного выше потолка, нефтегазовая выручка страны взлетела на 80 процентов. Цель США и G7 — лишить Москву "доходов от продажи сырья" — опять не достигнута. На Западе думают, что делать дальше.Рекордный экспортНа платформе сырьевой аналитики Kpler подсчитали: среднесуточный экспорт российской нефти морским путем в минувшем месяце — 3,8 миллиона баррелей. Это максимум с мая 2023-го (тогда было 3,9). В годовом выражении — плюс пять процентов. Показатель января — 3,5 миллиона баррелей, февраля — 3,3.Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров также отмечает, что морские перевозки нефти из России за неделю до 31 марта выросли на 270 тысяч баррелей в день, до 3,74 миллиона — самого высокого уровня за год.При этом обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ Москва соблюдает: средние поставки в первом квартале близки к тому, что обещали партнерам по альянсу.Разобрались с зависшими баррелямиКак указывают в OilPrice, российский экспорт несколько снизился после того, как индийские НПЗ не приняли 18 миллионов баррелей сырой нефти из-за санкций против владельца "Совкомфлота". Однако половину этого сырья благополучно отгрузили в КНР."Большую часть запасов нефти "Сокол", накопившихся после отказа индийских нефтеперерабатывающих заводов, реализовали. Около 9,1 миллиона баррелей — половину общего объема — отправили на нефтеперерабатывающие заводы Китая. Еще семь миллионов вернулись в Индию. Пекин увеличивает морской импорт российской нефти примерно на 800 тысяч баррелей в день", — перечисляет Bloomberg.Дыра в потолкеПо мнению экспертов, введенные США и "Семеркой" пресловутый ценовой потолок и ограничения, направленные на судоходные компании и танкеры, не работают.По оценкам Bloomberg, валовая стоимость российских поставок поднялась до пятимесячного максимума — с 1,75 миллиарда долларов до 1,9 миллиарда. Москва зарабатывала за неделю на морском нефтяном экспорте в марте в среднем на 110 миллионов долларов больше — 1,74 миллиарда.Российская нефть повсеместно торгуется выше потолка. Основной экспортный сорт Urals сейчас дороже, чем в прошлом и позапрошлом году, а в среднем стоит столько же, как и в последние пять лет. По данным ценового агентства Argus, Urals на базисе FOB в среднем стоит 75 долларов за баррель (при потолке в 60). А поставки в Индию — это уже 88 долларов, всего на 3,8 дешевле эталонной Brent. Когда же российская ВСТО покидает порт, цена — 84 доллара. Этот более дорогой сорт не приближался к потолку почти год.Много месяцев подряд черное золото продается в среднем за 73,14 доллара за баррель, то есть на 20 процентов выше потолка.Доходы растутНеудивительно, что, несмотря на всю обширную "санкционную программу" Запада, Москва получает все больше. Вместе с ценами на нефть растут и доходы бюджета. В первом квартале нефтегазовая выручка, по информации Минфина, составила 2,9 триллиона рублей — год назад было на 80 процентов меньше. В январе-марте 2023-го было 1,635 триллиона, на 80 процентов меньше. В марте 2024-го — 1,307 триллиона, в феврале — 945,6 миллиарда, в январе — 675,2.Поступления в федеральный бюджет в первом квартале увеличились на 53,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Запад тем временем пытается понять, что делать. Как сообщил недавно помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, ценовой потолок собираются снизить, ведь нужно все же лишить Россию доходов от продажи сырья.

https://ria.ru/20240402/neft-1937253347.html

https://radiosputnik.ru/20240321/lavrov-1934650921.html

https://ria.ru/20231227/neft-1918282440.html

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