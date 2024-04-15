https://ria.ru/20240415/drony-1940178767.html

Украина заявила, что Канада передаст Киеву 450 дронов SkyRanger

Украина заявила, что Канада передаст Киеву 450 дронов SkyRanger - РИА Новости, 15.04.2024

Украина заявила, что Канада передаст Киеву 450 дронов SkyRanger

Минобороны Украины утверждает, что Канада летом начнет передачу Киеву 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:40

2024-04-15T15:40

2024-04-15T15:47

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минобороны Украины утверждает, что Канада летом начнет передачу Киеву 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger. "На внеочередном заседании коалиции дронов Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак. По результатам заседания страны подтвердили свой вклад и сделали новые. Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых SkyRanger", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. Министр обороны Канады Билл Блэр 20 февраля заявил, что его страна направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов. По информации ведомства, Германия передаст Киеву разведывательные дроны Vector. Правительство Германии 10 апреля сообщило, что менее чем за две недели ФРГ направила Киеву 6 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, а также 16 разведывательных беспилотников Vector и 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html

https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925974742.html

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в мире, украина, германия, канада, сергей лавров, нато, киев