https://ria.ru/20240415/drony-1940045830.html

Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов

Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов - РИА Новости, 15.04.2024

Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов

Тульские конструкторы FPV-дронов и систем РЭБ представили интеллектуальную систему наведения FPV-дронов, способную распознавать и атаковать цели без участия... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T06:02

2024-04-15T06:02

2024-04-15T06:02

безопасность

технологии

андрей иванов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880483257_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5852ae2be359f7c8e2583017d2f89987.jpg

ТУЛА, 15 апр - РИА Новости. Тульские конструкторы FPV-дронов и систем РЭБ представили интеллектуальную систему наведения FPV-дронов, способную распознавать и атаковать цели без участия человека, сообщил РИА Новости создатель боевого FPV-дрона "Овод" Андрей Иванов. "В руках у меня - беспилотное воздушное судно "Овод-S" с реализованной (на нем) бортовой системой самонаведения "Площадь". Реализованной через два вида трекинга: алгоритмический, где используется техническое зрение, и нейросетевое, где мы умеем распознавать - узнавать объекты и в общем ровно так же стремиться "на ноль" (уничтожить их)", - сообщил Иванов. По словам разработчиков, данное решение позволит FPV-дронам-камикадзе атаковать цели даже тогда, когда связь между оператором и дроном потеряна. "Эффективность этого решения обусловлена тем, что когда мы заходим за пределы радиовидимости, то есть за лес, за горку, за строение, там у нас заканчивается связь. Захватив объект, цель свою, заведомо - при обрыве связи устройство продолжает сопровождение цели и осуществляет ее поражение вне зависимости - статическая это цель или динамическая", - добавил он.

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940038093.html

https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937946638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, андрей иванов