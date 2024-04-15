https://ria.ru/20240415/drony-1940045830.html
Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов
Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов - РИА Новости, 15.04.2024
Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов
Тульские конструкторы FPV-дронов и систем РЭБ представили интеллектуальную систему наведения FPV-дронов, способную распознавать и атаковать цели без участия... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T06:02
2024-04-15T06:02
2024-04-15T06:02
безопасность
технологии
андрей иванов
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ТУЛА, 15 апр - РИА Новости. Тульские конструкторы FPV-дронов и систем РЭБ представили интеллектуальную систему наведения FPV-дронов, способную распознавать и атаковать цели без участия человека, сообщил РИА Новости создатель боевого FPV-дрона "Овод" Андрей Иванов. "В руках у меня - беспилотное воздушное судно "Овод-S" с реализованной (на нем) бортовой системой самонаведения "Площадь". Реализованной через два вида трекинга: алгоритмический, где используется техническое зрение, и нейросетевое, где мы умеем распознавать - узнавать объекты и в общем ровно так же стремиться "на ноль" (уничтожить их)", - сообщил Иванов. По словам разработчиков, данное решение позволит FPV-дронам-камикадзе атаковать цели даже тогда, когда связь между оператором и дроном потеряна. "Эффективность этого решения обусловлена тем, что когда мы заходим за пределы радиовидимости, то есть за лес, за горку, за строение, там у нас заканчивается связь. Захватив объект, цель свою, заведомо - при обрыве связи устройство продолжает сопровождение цели и осуществляет ее поражение вне зависимости - статическая это цель или динамическая", - добавил он.
https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940038093.html
https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937946638.html
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безопасность, технологии, андрей иванов
Безопасность, Технологии, Андрей Иванов
Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов
Тульские конструкторы научили FPV-дроны атаковать цели без участия человека
ТУЛА, 15 апр - РИА Новости. Тульские конструкторы FPV-дронов и систем РЭБ представили интеллектуальную систему наведения FPV-дронов, способную распознавать и атаковать цели без участия человека, сообщил РИА Новости создатель боевого FPV-дрона "Овод" Андрей Иванов.
"В руках у меня - беспилотное воздушное судно "Овод-S" с реализованной (на нем) бортовой системой самонаведения "Площадь". Реализованной через два вида трекинга: алгоритмический, где используется техническое зрение, и нейросетевое, где мы умеем распознавать - узнавать объекты и в общем ровно так же стремиться "на ноль" (уничтожить их)", - сообщил Иванов.
По словам разработчиков, данное решение позволит FPV-дронам-камикадзе атаковать цели даже тогда, когда связь между оператором и дроном потеряна.
"Эффективность этого решения обусловлена тем, что когда мы заходим за пределы радиовидимости, то есть за лес, за горку, за строение, там у нас заканчивается связь. Захватив объект, цель свою, заведомо - при обрыве связи устройство продолжает сопровождение цели и осуществляет ее поражение вне зависимости - статическая это цель или динамическая", - добавил он.