https://ria.ru/20240415/dron-1940099010.html

В офисе в Москве нашли украинский дрон "Баба-яга"

В офисе в Москве нашли украинский дрон "Баба-яга" - РИА Новости, 15.04.2024

В офисе в Москве нашли украинский дрон "Баба-яга"

Силовики нашли беспилотник украинского производства во время обыска на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:28

2024-04-15T11:28

2024-04-15T11:59

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Силовики нашли беспилотник украинского производства во время обыска на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства "Баба-яга", — сказал собеседник агентства.Обыск прошел накануне. Сейчас владельца дрона допрашивают, он дает объяснения по факту покупки БПЛА.Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-яги" может "ослепить" украинских операторов FPV-дронов.

https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия