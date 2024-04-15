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В офисе в Москве нашли украинский дрон "Баба-яга"
В офисе в Москве нашли украинский дрон "Баба-яга" - РИА Новости, 15.04.2024
В офисе в Москве нашли украинский дрон "Баба-яга"
Силовики нашли беспилотник украинского производства во время обыска на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:28
2024-04-15T11:28
2024-04-15T11:59
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происшествия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Силовики нашли беспилотник украинского производства во время обыска на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства "Баба-яга", — сказал собеседник агентства.Обыск прошел накануне. Сейчас владельца дрона допрашивают, он дает объяснения по факту покупки БПЛА.Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-яги" может "ослепить" украинских операторов FPV-дронов.
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РИА Новости
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москва, происшествия
В офисе в Москве нашли украинский дрон "Баба-яга"
При обыске в офисе в Москве нашли, предположительно, украинский дрон "Баба-яга"
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Силовики нашли беспилотник украинского производства во время обыска на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства "Баба-яга", — сказал собеседник агентства.
Обыск прошел накануне. Сейчас владельца дрона допрашивают, он дает объяснения по факту покупки БПЛА.
Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-яги" может "ослепить" украинских операторов FPV-дронов.