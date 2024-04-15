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В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах - РИА Новости, 15.04.2024
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13:41 15.04.2024 (обновлено: 13:54 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах - РИА Новости, 15.04.2024
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
В парламенте Грузии в понедельник произошла серьезная драка между депутатами в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах, трансляция заседания велась на... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:41
2024-04-15T13:54
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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. В парламенте Грузии в понедельник произошла серьезная драка между депутатами в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.Во время пленарного заседания лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили набросился на исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта", депутата Мамуку Мдинарадзе. На кадрах видно, как Элисашвили подбежал к трибуне и ударил Млинарадзе кулаком по голове , затем драка приняла более масштабный характер, к ней подключились другие депутаты, после чего сайт парламента прервал трансляцию.Утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". В это же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста.Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протеста с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах

В парламенте Грузии устроили серьезную драку при обсуждении закона об иноагентах

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДрака в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. В парламенте Грузии в понедельник произошла серьезная драка между депутатами в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Во время пленарного заседания лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили набросился на исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта", депутата Мамуку Мдинарадзе. На кадрах видно, как Элисашвили подбежал к трибуне и ударил Млинарадзе кулаком по голове , затем драка приняла более масштабный характер, к ней подключились другие депутаты, после чего сайт парламента прервал трансляцию.
Утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". В это же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протеста с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
Кадр видео заседания парламента Грузии
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