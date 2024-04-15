https://ria.ru/20240415/dnr-1940216011.html

В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю

В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 15.04.2024

В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю

Почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:45

2024-04-15T17:45

2024-04-15T17:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 387 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. В ведомстве уточнили, что среди уничтоженных дронов были два коптера Mavic 3 и три беспилотника типа "Баба Яга". Эти аппараты несли самодельные взрывные устройства на базе противотанковых авиабомб и мин. В штабе добавили, что в пригороде Донецка группа взрывотехников обезвредила боевую часть перехваченного снаряда американского РСЗО HIMARS. Взрывоопасный заряд уничтожен саперами Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф