Рейтинг@Mail.ru
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 15.04.2024 (обновлено: 17:47 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/dnr-1940216011.html
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 15.04.2024
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю
Почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:45
2024-04-15T17:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940216179_0:318:960:858_1920x0_80_0_0_66b48c2e16446d97801442571f6b9554.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 387 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. В ведомстве уточнили, что среди уничтоженных дронов были два коптера Mavic 3 и три беспилотника типа "Баба Яга". Эти аппараты несли самодельные взрывные устройства на базе противотанковых авиабомб и мин. В штабе добавили, что в пригороде Донецка группа взрывотехников обезвредила боевую часть перехваченного снаряда американского РСЗО HIMARS. Взрывоопасный заряд уничтожен саперами Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940216179_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_82c5416b8dfc608b754f7232983b9bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Ясиноватая, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю

Штаб обороны ДНР: в республике за неделю перехватили 387 украинских дронов

© Фото : Штаб обороны ДНРСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
«
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 387 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба.
В ведомстве уточнили, что среди уничтоженных дронов были два коптера Mavic 3 и три беспилотника типа "Баба Яга". Эти аппараты несли самодельные взрывные устройства на базе противотанковых авиабомб и мин.
В штабе добавили, что в пригороде Донецка группа взрывотехников обезвредила боевую часть перехваченного снаряда американского РСЗО HIMARS. Взрывоопасный заряд уничтожен саперами Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаЯсиноватаяБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала