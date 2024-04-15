https://ria.ru/20240415/dnr-1940216011.html
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 15.04.2024
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю
Почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:45
2024-04-15T17:45
2024-04-15T17:47
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 387 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. В ведомстве уточнили, что среди уничтоженных дронов были два коптера Mavic 3 и три беспилотника типа "Баба Яга". Эти аппараты несли самодельные взрывные устройства на базе противотанковых авиабомб и мин. В штабе добавили, что в пригороде Донецка группа взрывотехников обезвредила боевую часть перехваченного снаряда американского РСЗО HIMARS. Взрывоопасный заряд уничтожен саперами Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Ясиноватая, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР перехватили почти 400 украинских беспилотников за неделю
Штаб обороны ДНР: в республике за неделю перехватили 387 украинских дронов