https://ria.ru/20240415/dnr-1940177415.html

При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон

При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон - РИА Новости, 15.04.2024

При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон

Спортивный павильон в селе Новотроицкое получил повреждения в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:34

2024-04-15T15:34

2024-04-15T15:59

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Спортивный павильон в селе Новотроицкое получил повреждения в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 апреля, по состоянию на 14.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Новотроицкое - спортивный павильон по ул. Кошевого", - говорится в публикации. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка произошло возгорание частного дома. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что ВСУ с 12.20 по 13.05 выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также два снаряда того же калибра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, происшествия