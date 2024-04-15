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При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 15.04.2024 (обновлено: 15:59 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/dnr-1940177415.html
При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон
При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон - РИА Новости, 15.04.2024
При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон
Спортивный павильон в селе Новотроицкое получил повреждения в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:34
2024-04-15T15:59
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Спортивный павильон в селе Новотроицкое получил повреждения в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 апреля, по состоянию на 14.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Новотроицкое - спортивный павильон по ул. Кошевого", - говорится в публикации. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка произошло возгорание частного дома. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что ВСУ с 12.20 по 13.05 выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также два снаряда того же калибра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле села Новотроицкое в ДНР пострадал спортивный павильон

Представительство ДНР: в Новотроицком при обстреле пострадал спортивный павильон

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Спортивный павильон в селе Новотроицкое получил повреждения в результате обстрела ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 апреля, по состоянию на 14.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Новотроицкое - спортивный павильон по ул. Кошевого", - говорится в публикации.
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Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района Донецка произошло возгорание частного дома.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что ВСУ с 12.20 по 13.05 выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также два снаряда того же калибра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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