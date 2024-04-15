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В Тюменской области могут увеличить высоту дамб вдоль трассы на Омск
В Тюменской области могут увеличить высоту дамб вдоль трассы на Омск - РИА Новости, 15.04.2024
В Тюменской области могут увеличить высоту дамб вдоль трассы на Омск
Высоту дамб, возводимых в Тюменской области для защиты участка федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск, из-за ухудшения прогноза по паводку на реке Ишим... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:11
2024-04-15T15:11
2024-04-15T15:11
тюменская область
ишим
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Высоту дамб, возводимых в Тюменской области для защиты участка федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск, из-за ухудшения прогноза по паводку на реке Ишим планируется пересмотреть в сторону увеличения, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор. По словам Моора, обновленный прогноз по паводку на реке Ишим на полметра-метр превышает тот, что был получен 5 апреля, это абсолютно исторические максимумы, которые никогда ранее не наблюдались. "Отсыпка ведется. С одной стороны со стороны течения воды делается земляная насыпь, с обратной стороны дороги, если вода из поймы будет на дорогу заходить, мы устраиваем 4 километра водоналивной дамбы. Но с учетом нового прогноза сейчас будем делать переоценку, потому что мы все равно делаем все с запасом, а не, что называется, копеечка в копеечку. И, возможно, сейчас придется еще экстренно проводить увеличение гребня этой дамбы и досыпать", – пояснил ситуацию Моор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о защите от затопления участка федеральной трассы.Режим ЧС по паводку в Тюменской области введен 8 апреля. Ранее сообщалось, что по данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды – около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939294090.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишим, тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Ишим, Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области могут увеличить высоту дамб вдоль трассы на Омск
Тюменские власти: высоту возводимых дамб могут увеличить из-за плохого прогноза
ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Высоту дамб, возводимых в Тюменской области для защиты участка федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск, из-за ухудшения прогноза по паводку на реке Ишим планируется пересмотреть в сторону увеличения, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
По словам Моора, обновленный прогноз по паводку на реке Ишим на полметра-метр превышает тот, что был получен 5 апреля, это абсолютно исторические максимумы, которые никогда ранее не наблюдались.
«
"Отсыпка ведется. С одной стороны со стороны течения воды делается земляная насыпь, с обратной стороны дороги, если вода из поймы будет на дорогу заходить, мы устраиваем 4 километра водоналивной дамбы. Но с учетом нового прогноза сейчас будем делать переоценку, потому что мы все равно делаем все с запасом, а не, что называется, копеечка в копеечку. И, возможно, сейчас придется еще экстренно проводить увеличение гребня этой дамбы и досыпать", – пояснил ситуацию Моор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о защите от затопления участка федеральной трассы.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области введен 8 апреля. Ранее сообщалось, что по данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды – около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.