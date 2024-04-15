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В Иволгинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 15.04.2024
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07:59 15.04.2024 (обновлено: 10:40 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052326.html
В Иволгинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
В Иволгинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 15.04.2024
В Иволгинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводков затопило более десяти домов, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:59
2024-04-15T10:40
происшествия
иволгинский район
улан-удэ
селенга
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводков затопило более десяти домов, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. "Распоряжением администрации Иволгинского района введён режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении. Также режим повышенной готовности, по данным ведомства, введен в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ, где под затопление попало 35 приусадебных участков. В понедельник утром глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в двух домах вода поднялась выше полов. Причиной подтоплений в обоих случаях стал затор льда на реке Селенга. Саперами Восточного военного округа и МЧС планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки.
https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052031.html
иволгинский район
улан-удэ
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Паводок в Иволгинском районе Бурятии
Более 10 домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них 6 детей, 2 человека размещены в ПВР, заявил губернатор Алексей Цыденов. Он же опубликовал и кадры с паводком в регионе.
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происшествия, иволгинский район, улан-удэ, селенга, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Иволгинский район, Улан-Удэ, Селенга, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Иволгинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

ГОЧС: в Иволгинском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

© Агентство ГО и ЧС Республики БурятияРазлив реки Селенга в Иволгинском районе Бурятии. 14 апреля 2024
Разлив реки Селенга в Иволгинском районе Бурятии. 14 апреля 2024
© Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия
Разлив реки Селенга в Иволгинском районе Бурятии. 14 апреля 2024
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводков затопило более десяти домов, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
"Распоряжением администрации Иволгинского района введён режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.
Также режим повышенной готовности, по данным ведомства, введен в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ, где под затопление попало 35 приусадебных участков.
В понедельник утром глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в двух домах вода поднялась выше полов. Причиной подтоплений в обоих случаях стал затор льда на реке Селенга. Саперами Восточного военного округа и МЧС планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки.
Люди в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения
07:57
 
ПроисшествияИволгинский районУлан-УдэСеленгаАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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