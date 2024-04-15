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В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения - РИА Новости, 15.04.2024
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07:57 15.04.2024 (обновлено: 09:09 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052031.html
В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения
В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения - РИА Новости, 15.04.2024
В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения
Три пункта временного размещения (ПВР) на почти 350 человек открыли в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводка подтоплены 11 домов, сообщает региональный... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:57
2024-04-15T09:09
происшествия
иволгинский район
россия
улан-удэ
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. Три пункта временного размещения (ПВР) на почти 350 человек открыли в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводка подтоплены 11 домов, сообщает региональный главк МЧС. "В Иволгинском районе сосредоточены силы и средства МЧС России, администрация муниципального района. В муниципалитете подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 345 человек, проведено информирование населения путем подворового обхода администрацией Иволгинского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация держится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии и администрации района. В понедельник утром глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в двух домах вода поднялась выше полов. Причиной подтоплений в обоих случаях стал затор льда на реке Селенга. Саперами Восточного военного округа и МЧС планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки.
иволгинский район
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РИА Новости
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4.7
96
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Паводок в Иволгинском районе Бурятии
Более 10 домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них 6 детей, 2 человека размещены в ПВР, заявил губернатор Алексей Цыденов. Он же опубликовал и кадры с паводком в регионе.
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происшествия, иволгинский район, россия, улан-удэ, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Иволгинский район, Россия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения

МЧС: в Иволгинском районе Бурятии открыли три ПВР на почти 350 человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в пункте временного размещения
Люди в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в пункте временного размещения. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. Три пункта временного размещения (ПВР) на почти 350 человек открыли в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводка подтоплены 11 домов, сообщает региональный главк МЧС.
"В Иволгинском районе сосредоточены силы и средства МЧС России, администрация муниципального района. В муниципалитете подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 345 человек, проведено информирование населения путем подворового обхода администрацией Иволгинского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация держится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии и администрации района.
В понедельник утром глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в двух домах вода поднялась выше полов. Причиной подтоплений в обоих случаях стал затор льда на реке Селенга. Саперами Восточного военного округа и МЧС планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ПроисшествияИволгинский районРоссияУлан-УдэАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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