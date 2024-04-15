https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052031.html

В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения

В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения - РИА Новости, 15.04.2024

В Иволгинском районе Бурятии открыли три пункта временного размещения

Три пункта временного размещения (ПВР) на почти 350 человек открыли в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводка подтоплены 11 домов, сообщает региональный... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:57

2024-04-15T07:57

2024-04-15T09:09

происшествия

иволгинский район

россия

улан-удэ

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. Три пункта временного размещения (ПВР) на почти 350 человек открыли в Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводка подтоплены 11 домов, сообщает региональный главк МЧС. "В Иволгинском районе сосредоточены силы и средства МЧС России, администрация муниципального района. В муниципалитете подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 345 человек, проведено информирование населения путем подворового обхода администрацией Иволгинского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация держится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии и администрации района. В понедельник утром глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР. Также в СНТ "Академия" в Улан-Удэ затоплено 35 приусадебных участков, в двух домах вода поднялась выше полов. Причиной подтоплений в обоих случаях стал затор льда на реке Селенга. Саперами Восточного военного округа и МЧС планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки.

иволгинский район

россия

улан-удэ

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Паводок в Иволгинском районе Бурятии Более 10 домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них 6 детей, 2 человека размещены в ПВР, заявил губернатор Алексей Цыденов. Он же опубликовал и кадры с паводком в регионе. 2024-04-15T07:57 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иволгинский район, россия, улан-удэ, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024