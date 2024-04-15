https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940038407.html

В Бурятии подтопило более десяти домов

В Бурятии подтопило более десяти домов - РИА Новости, 15.04.2024

В Бурятии подтопило более десяти домов

Более 10 жилых домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T02:57

2024-04-15T02:57

2024-04-15T09:10

происшествия

россия

республика бурятия

наводнения в россии — 2024

иволгинский район

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

селенга

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 10 жилых домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР, сообщил губернатор Алексей Цыденов в Telegram-канале."Проблемы паводков дошли и до нас... В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых шесть детей. Два человека размещены в ПВР", - написал он.На месте ЧП работают спасатели и техника.Глава региона отметил, что причиной паводка стал затор льда на реке Селенге."Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС", - добавил Цыденов.

россия

республика бурятия

иволгинский район

селенга

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Паводок в Иволгинском районе Бурятии Более 10 домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них 6 детей, 2 человека размещены в ПВР, заявил губернатор Алексей Цыденов. Он же опубликовал и кадры с паводком в регионе. 2024-04-15T02:57 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика бурятия, наводнения в россии — 2024, иволгинский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), селенга