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В Бурятии подтопило более десяти домов
В Бурятии подтопило более десяти домов - РИА Новости, 15.04.2024
В Бурятии подтопило более десяти домов
Более 10 жилых домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T02:57
2024-04-15T02:57
2024-04-15T09:10
происшествия
россия
республика бурятия
наводнения в россии — 2024
иволгинский район
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
селенга
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 10 жилых домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в ПВР, сообщил губернатор Алексей Цыденов в Telegram-канале."Проблемы паводков дошли и до нас... В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых шесть детей. Два человека размещены в ПВР", - написал он.На месте ЧП работают спасатели и техника.Глава региона отметил, что причиной паводка стал затор льда на реке Селенге."Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного-военного округа и МЧС", - добавил Цыденов.
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Паводок в Иволгинском районе Бурятии
Более 10 домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них 6 детей, 2 человека размещены в ПВР, заявил губернатор Алексей Цыденов.
Он же опубликовал и кадры с паводком в регионе.
2024-04-15T02:57
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РИА Новости
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происшествия, россия, республика бурятия, наводнения в россии — 2024, иволгинский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), селенга
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Наводнения в России — 2024, Иволгинский район, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Селенга
В Бурятии подтопило более десяти домов
Цыденов: в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более десяти домов