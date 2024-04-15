https://ria.ru/20240415/britaniya-1940145233.html

В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны

В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны - РИА Новости, 15.04.2024

В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны

Великобритания не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе дронами, как британские ВВС сделали это в ходе иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:56

2024-04-15T13:56

2024-04-15T14:25

космос - риа наука

украина

израиль

россия

дэвид кэмерон

риши сунак

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Великобритания не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе дронами, как британские ВВС сделали это в ходе иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации конфликта, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире радиостанции LBC. После начала иранской атаки на Израиль Британия переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион. Минобороны королевства сообщило, что истребители будут перехватывать любые объекты и воздушные атаки в пределах досягаемости британских миссий. Позднее премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что британские ВВС сбили несколько иранских дронов, отражая атаку на Израиль. "Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкомасштабной войны в Европе, я думаю, что та вещь, которую стоит действительно избегать, - это прямое вступление войск НАТО в бой с российскими войсками. Это будет представлять опасность эскалации", - сказал он в эфире радиостанции LBC. Так министр ответил на вопрос, почему самолеты британских ВВС, сбивавшие в минувшие выходные иранские дроны и ракеты над Ираком и Сирией, не могут делать этого по отношению к российским воздушным аппаратам над Украиной. "Они (истребители – ред.) не обязательно являются лучшим способом сбивать ракеты и дроны, на самом деле системы ПВО более эффективны. В чём Украина действительно сейчас нуждается, - это не западные самолеты в их небе, пытающиеся сбить цели. То, чего они отчаянно хотят и что мы должны им дать – это больше систем ПВО", - добавил Кэмерон. Вместе с этим глава британского МИД заявил, что призывает всех союзников делать "всё возможное для поддержки Украины в плане денег, дипломатии и самое важное оружия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240112/finansirovanie-1920883771.html

https://ria.ru/20240415/vms-1940091942.html

https://ria.ru/20240215/bpla-1927542305.html

украина

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, украина, израиль, россия, дэвид кэмерон, риши сунак, сергей лавров, нато, обострение ситуации между ираном и израилем