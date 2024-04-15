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Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта - РИА Новости, 15.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:26 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/bondarchuk-1940271277.html
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта - РИА Новости, 15.04.2024
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта
Лучшим продюсером онлайн-проекта по версии премии в области веб-контента признан Федор Бондарчук за работы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет"... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:26
2024-04-15T22:26
культура
москва
федор бондарчук
игорь волошин
национальная медиа группа
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшим продюсером онлайн-проекта по версии премии в области веб-контента признан Федор Бондарчук за работы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет" на V Национальной премии в области веб-контента, проходящей в столице, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими церемонии выступили конферансье Эдуард Апломбов и режиссер Игорь Волошин. "Спасибо. Хочу поблагодарить тех, благодаря кому это началось - студию НМГ… Хотел бы поблагодарить таланты, режиссеров, творцов", - сказал со сцены Бондарчук. Бондарчук также поблагодарил создателей проектов "Фишер", "Балет", "Слово пацана", "Happy End", "ГДР" и других. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html
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москва, федор бондарчук, игорь волошин, национальная медиа группа
Культура, Москва, Федор Бондарчук, Игорь Волошин, Национальная Медиа Группа
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта

Федор Бондарчук признан лучшим продюсером онлайн-проекта в области веб-контента

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук
Режиссер Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер Федор Бондарчук . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшим продюсером онлайн-проекта по версии премии в области веб-контента признан Федор Бондарчук за работы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет" на V Национальной премии в области веб-контента, проходящей в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими церемонии выступили конферансье Эдуард Апломбов и режиссер Игорь Волошин.
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"Спасибо. Хочу поблагодарить тех, благодаря кому это началось - студию НМГ… Хотел бы поблагодарить таланты, режиссеров, творцов", - сказал со сцены Бондарчук.
Бондарчук также поблагодарил создателей проектов "Фишер", "Балет", "Слово пацана", "Happy End", "ГДР" и других.
Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
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КультураМоскваФедор БондарчукИгорь ВолошинНациональная Медиа Группа
 
 
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