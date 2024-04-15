https://ria.ru/20240415/bondarchuk-1940271277.html

Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта

Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта - РИА Новости, 15.04.2024

Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта

Лучшим продюсером онлайн-проекта по версии премии в области веб-контента признан Федор Бондарчук за работы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет"... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:26

2024-04-15T22:26

2024-04-15T22:26

культура

москва

федор бондарчук

игорь волошин

национальная медиа группа

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшим продюсером онлайн-проекта по версии премии в области веб-контента признан Федор Бондарчук за работы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет" на V Национальной премии в области веб-контента, проходящей в столице, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими церемонии выступили конферансье Эдуард Апломбов и режиссер Игорь Волошин. "Спасибо. Хочу поблагодарить тех, благодаря кому это началось - студию НМГ… Хотел бы поблагодарить таланты, режиссеров, творцов", - сказал со сцены Бондарчук. Бондарчук также поблагодарил создателей проектов "Фишер", "Балет", "Слово пацана", "Happy End", "ГДР" и других. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.

https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федор бондарчук, игорь волошин, национальная медиа группа