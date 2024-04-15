https://ria.ru/20240415/bondarchuk-1940271277.html
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта - РИА Новости, 15.04.2024
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта
Лучшим продюсером онлайн-проекта по версии премии в области веб-контента признан Федор Бондарчук за работы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет"... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:26
2024-04-15T22:26
2024-04-15T22:26
культура
москва
федор бондарчук
игорь волошин
национальная медиа группа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872136306_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_124c23c2c2318f04295c0282806e2d7a.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшим продюсером онлайн-проекта по версии премии в области веб-контента признан Федор Бондарчук за работы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет" на V Национальной премии в области веб-контента, проходящей в столице, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими церемонии выступили конферансье Эдуард Апломбов и режиссер Игорь Волошин. "Спасибо. Хочу поблагодарить тех, благодаря кому это началось - студию НМГ… Хотел бы поблагодарить таланты, режиссеров, творцов", - сказал со сцены Бондарчук. Бондарчук также поблагодарил создателей проектов "Фишер", "Балет", "Слово пацана", "Happy End", "ГДР" и других. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html
https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872136306_292:122:2860:2048_1920x0_80_0_0_64146370f85e81fc311d1c1217aba712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федор бондарчук, игорь волошин, национальная медиа группа
Культура, Москва, Федор Бондарчук, Игорь Волошин, Национальная Медиа Группа
Федора Бондарчука признали лучшим продюсером онлайн-проекта
Федор Бондарчук признан лучшим продюсером онлайн-проекта в области веб-контента