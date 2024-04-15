В Германии эвакуировали 450 пассажиров скоростного поезда ICE из-за поломки
Bild: около 450 пассажиров поезда ICE Берлин — Мюнхен эвакуировали из-за поломки
© AP Photo / Michael ProbstСкоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Скоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около 450 пассажиров скоростного поезда ICE были эвакуированы в результате поломки поезда, сообщило издание Bild.
Как сообщает издание, вечером 14 марта шедший по маршруту Берлин-Мюнхен скоростной поезд сначала существенно замедлил ход, а затем и вовсе встал в результате поломки в районе Зёммерда.
В остановившемся поезде вскоре отключилось электричество, что привело к прекращению работы систем кондиционирования и вентиляции. Нескольким людям стало плохо из-за духоты.
В январе Spiegel со ссылкой на данные Deutsche Bahn сообщал, что в 2023 году поезда компании лишь в 64% случаев достигли остановок дальнего следования без опозданий. В качестве причин компания назвала четыре прошедшие забастовки, значительное увеличение числа путешественников по сравнению с 2022 годом, рекордное количество строительных площадок и наступление зимы. При этом компания выплатила в 2023 году пассажирам рекордные 132,8 миллиона евро компенсаций за задержки и отмены поездов.
Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.
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