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В Германии эвакуировали 450 пассажиров скоростного поезда ICE из-за поломки - РИА Новости, 15.04.2024
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11:12 15.04.2024 (обновлено: 11:19 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/bild-1940091124.html
В Германии эвакуировали 450 пассажиров скоростного поезда ICE из-за поломки
В Германии эвакуировали 450 пассажиров скоростного поезда ICE из-за поломки - РИА Новости, 15.04.2024
В Германии эвакуировали 450 пассажиров скоростного поезда ICE из-за поломки
Около 450 пассажиров скоростного поезда ICE были эвакуированы в результате поломки поезда, сообщило издание Bild. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:12
2024-04-15T11:19
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около 450 пассажиров скоростного поезда ICE были эвакуированы в результате поломки поезда, сообщило издание Bild. Как сообщает издание, вечером 14 марта шедший по маршруту Берлин-Мюнхен скоростной поезд сначала существенно замедлил ход, а затем и вовсе встал в результате поломки в районе Зёммерда. В остановившемся поезде вскоре отключилось электричество, что привело к прекращению работы систем кондиционирования и вентиляции. Нескольким людям стало плохо из-за духоты. Прибывшие на место экстренные службы сначала подали электричество в состав, а позднее был подан запасной поезд. Спустя несколько часов пассажиры смогли продолжить свой путь. Важный железнодорожный маршрут между Берлином и Мюнхеном был перекрыт на четыре с половиной часа. В январе Spiegel со ссылкой на данные Deutsche Bahn сообщал, что в 2023 году поезда компании лишь в 64% случаев достигли остановок дальнего следования без опозданий. В качестве причин компания назвала четыре прошедшие забастовки, значительное увеличение числа путешественников по сравнению с 2022 годом, рекордное количество строительных площадок и наступление зимы. При этом компания выплатила в 2023 году пассажирам рекордные 132,8 миллиона евро компенсаций за задержки и отмены поездов. Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.
https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html
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в мире, берлин (город), мюнхен, германия, deutsche bahn
В мире, Берлин (город), Мюнхен, Германия, Deutsche Bahn
В Германии эвакуировали 450 пассажиров скоростного поезда ICE из-за поломки

Bild: около 450 пассажиров поезда ICE Берлин — Мюнхен эвакуировали из-за поломки

© AP Photo / Michael ProbstСкоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии
Скоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Michael Probst
Скоростной поезд Intercity-Express (ICE) в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около 450 пассажиров скоростного поезда ICE были эвакуированы в результате поломки поезда, сообщило издание Bild.
Как сообщает издание, вечером 14 марта шедший по маршруту Берлин-Мюнхен скоростной поезд сначала существенно замедлил ход, а затем и вовсе встал в результате поломки в районе Зёммерда.
В остановившемся поезде вскоре отключилось электричество, что привело к прекращению работы систем кондиционирования и вентиляции. Нескольким людям стало плохо из-за духоты.
Прибывшие на место экстренные службы сначала подали электричество в состав, а позднее был подан запасной поезд. Спустя несколько часов пассажиры смогли продолжить свой путь. Важный железнодорожный маршрут между Берлином и Мюнхеном был перекрыт на четыре с половиной часа.
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В январе Spiegel со ссылкой на данные Deutsche Bahn сообщал, что в 2023 году поезда компании лишь в 64% случаев достигли остановок дальнего следования без опозданий. В качестве причин компания назвала четыре прошедшие забастовки, значительное увеличение числа путешественников по сравнению с 2022 годом, рекордное количество строительных площадок и наступление зимы. При этом компания выплатила в 2023 году пассажирам рекордные 132,8 миллиона евро компенсаций за задержки и отмены поездов.
Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.
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