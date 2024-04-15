Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
Патрушев провел телефонные переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в разговоре с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости проявления сдержанности для недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в аппарате Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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