https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html

Иран опубликовал кадры запуска дронов во время операции против Израиля

Иран опубликовал кадры запуска дронов во время операции против Израиля - РИА Новости, 15.04.2024

Иран опубликовал кадры запуска дронов во время операции против Израиля

Иранские государственные СМИ опубликовали видео пусков беспилотников и ракет во время операции против Израиля. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:35

2024-04-15T17:35

2024-04-15T17:38

в мире

израиль

иран

сирия

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иранские государственные СМИ опубликовали видео пусков беспилотников и ракет во время операции против Израиля. В частности, агентство IRNA и телерадиокорпорация IRIB публикуют видео, в комментарии говорится, на них можно увидеть пуски во время операции "Правдивое обещание". На видео, представленном корпорацией IRIB, демонстрируется пуск ударных дронов линейки Shahed, агентство IRNA опубликовало пуск иранских баллистических ракет. "Кадры... атаки беспилотников в операции "Правдивое обещание" против целей на оккупированных территориях", - говорится в подписи к видео IRIB. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. При этом телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника сообщил в понедельник, что Израиль отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240415/iran-1940033857.html

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в мире, израиль, иран, сирия, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем