Иран опубликовал кадры запуска дронов во время операции против Израиля
IRIB показал кадры запуска БПЛА в Израиль во время операции "Правдивое обещание"
© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иранские государственные СМИ опубликовали видео пусков беспилотников и ракет во время операции против Израиля.
В частности, агентство IRNA и телерадиокорпорация IRIB публикуют видео, в комментарии говорится, на них можно увидеть пуски во время операции "Правдивое обещание".
На видео, представленном корпорацией IRIB, демонстрируется пуск ударных дронов линейки Shahed, агентство IRNA опубликовало пуск иранских баллистических ракет.
"Кадры... атаки беспилотников в операции "Правдивое обещание" против целей на оккупированных территориях", - говорится в подписи к видео IRIB.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
Израилю постучали по крыше
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По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
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Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
При этом телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника сообщил в понедельник, что Израиль отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана.