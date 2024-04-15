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В войсках РЭБ рассказали о применении нейронных сетей в беспилотниках - РИА Новости, 15.04.2024
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https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940038093.html
В войсках РЭБ рассказали о применении нейронных сетей в беспилотниках
В войсках РЭБ рассказали о применении нейронных сетей в беспилотниках - РИА Новости, 15.04.2024
В войсках РЭБ рассказали о применении нейронных сетей в беспилотниках
Нейросети уже в ближайшее время будут применяться в БПЛА для распознавания объектов и перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T02:49
2024-04-15T02:49
безопасность
технологии
россия
юрий ласточкин
красная звезда
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нейросети уже в ближайшее время будут применяться в БПЛА для распознавания объектов и перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий беспилотников в виде самоорганизующейся группы, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью газете "Красная звезда". День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в России в понедельник, 15 апреля. Памятная дата была установлена на основании указа президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ". "Нейронные сети активно внедряются в системы поддержки принятия решений различными звеньями управления. В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы", - сказал он. Ласточкин подчеркнул, что в специальном программном обеспечении комплексов РЭБ с помощью технологий ИИ решается широкий спектр задач, начиная от первичной обработки сигналов и заканчивая распознаванием образов во всех информативных полях. По его словам, применение подобных технологий в технике РЭБ позволяет с максимальным быстродействием выбирать оптимальные виды и параметры помех, необходимых для подавления радиоэлектронных средств. Ласточкин также подчеркнул, что ни одна новая опытно-конструкторская работа по созданию средств и комплексов РЭБ не начинается без предварительного анализа возможности использования в ней технологий искусственного интеллекта. "С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения", - добавил Ласточкин.
https://ria.ru/20240415/radioelektronika-1939540976.html
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безопасность, технологии, россия, юрий ласточкин, красная звезда
Безопасность, Технологии, Россия, Юрий Ласточкин, Красная звезда, Специальная военная операция на Украине
В войсках РЭБ рассказали о применении нейронных сетей в беспилотниках

Начальник войск РЭБ Ласточкин: нейронные сети будут применяться в беспилотниках

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотников ВС РФ
Запуск беспилотников ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Запуск беспилотников ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нейросети уже в ближайшее время будут применяться в БПЛА для распознавания объектов и перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий беспилотников в виде самоорганизующейся группы, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью газете "Красная звезда".
День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в России в понедельник, 15 апреля. Памятная дата была установлена на основании указа президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
День специалиста по радиоэлектронной борьбе в России
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"Нейронные сети активно внедряются в системы поддержки принятия решений различными звеньями управления. В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы", - сказал он.
Ласточкин подчеркнул, что в специальном программном обеспечении комплексов РЭБ с помощью технологий ИИ решается широкий спектр задач, начиная от первичной обработки сигналов и заканчивая распознаванием образов во всех информативных полях.
По его словам, применение подобных технологий в технике РЭБ позволяет с максимальным быстродействием выбирать оптимальные виды и параметры помех, необходимых для подавления радиоэлектронных средств. Ласточкин также подчеркнул, что ни одна новая опытно-конструкторская работа по созданию средств и комплексов РЭБ не начинается без предварительного анализа возможности использования в ней технологий искусственного интеллекта.
"С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения", - добавил Ласточкин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияЮрий ЛасточкинКрасная звезда
 
 
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