https://ria.ru/20240415/bespilotnik-1940049680.html

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Краснодарским краем

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Краснодарским краем - РИА Новости, 15.04.2024

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Краснодарским краем

Российские военные сбили беспилотник ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:21

2024-04-15T07:21

2024-04-15T08:45

специальная военная операция на украине

безопасность

краснодарский край

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотник ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края", — говорится в публикации.В воскресенье вооруженные силы ликвидировали над регионом десять дронов противника.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф