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Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Краснодарским краем
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Краснодарским краем - РИА Новости, 15.04.2024
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Краснодарским краем
Российские военные сбили беспилотник ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:21
2024-04-15T07:21
2024-04-15T08:45
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безопасность
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотник ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края", — говорится в публикации.В воскресенье вооруженные силы ликвидировали над регионом десять дронов противника.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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безопасность, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Краснодарским краем
Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Краснодарским краем