Рейтинг@Mail.ru
KMZ поставит сверхпрочные изделия на глубоководный батискаф - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/batiskaf-1940039304.html
KMZ поставит сверхпрочные изделия на глубоководный батискаф
KMZ поставит сверхпрочные изделия на глубоководный батискаф - РИА Новости, 15.04.2024
KMZ поставит сверхпрочные изделия на глубоководный батискаф
Российский военно-промышленный холдинг KMZ поставит сверхпрочные, специальные изделия на глубоководный батискаф, для этого создана уникальная вертикальная... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:10
2024-04-15T03:10
технологии
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939642345_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_6ef69ff7f504f8830e85474085322f20.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский военно-промышленный холдинг KMZ поставит сверхпрочные, специальные изделия на глубоководный батискаф, для этого создана уникальная вертикальная центробежная машина, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в России: от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. "KMZ поставит специзделия на глубоководный батискаф, холдинг осуществил изготовление специальных колец диаметром 2,5 метра из бронзы по уникальной технологии заливки центробежным способом. Для выполнения указанной задачи предприятие своими силами разработало и изготовило вертикальную центробежную машину для заливки. Полученные образцы отливок будут использованы для изготовления деталей глубоководного батискафа", - сказал Даниленко. По его словам, центробежное литье обеспечивает высокие механические свойства благодаря зернистой структуре за счет заливки металла в оснастку под действием центробежных сил. "При данном методе литья такие дефекты, как раковины, недоливы, неспаи, шлаковые включения, в отливках отсутствуют. Все изделия такого вида проходят тщательный контроль с помощью рентгена и ультразвука", - сказал директор. Основными потребителями бронзовых колец являются ведущие отрасли машиностроения: нефтехимическая, атомная, энергетическая, судостроительная и предприятия ВПК. "В настоящее время предприятие ведет изготовление центробежной машины для заливки бронзовых облицовок гребных валов длиной до 4,5 метра. Данные изделия применяются на кораблях и судах водоизмещением до 60 тысяч тонн", - сказал Даниленко.
https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940038093.html
https://ria.ru/20231211/printer-1914987363.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939642345_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_c707e88d5f6a6f698b21ba7b41be1c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, безопасность
Технологии, Россия, Безопасность
KMZ поставит сверхпрочные изделия на глубоководный батискаф

KMZ поставит сверхпрочные, специальные изделия на глубоководный батискаф

© Фото : KMZСперхпрочное специальное изделие для глубоководного батискафа
Сперхпрочное специальное изделие для глубоководного батискафа - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : KMZ
Сперхпрочное специальное изделие для глубоководного батискафа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский военно-промышленный холдинг KMZ поставит сверхпрочные, специальные изделия на глубоководный батискаф, для этого создана уникальная вертикальная центробежная машина, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в России: от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров.
Запуск беспилотников ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В войсках РЭБ рассказали о применении нейронных сетей в беспилотниках
02:49
"KMZ поставит специзделия на глубоководный батискаф, холдинг осуществил изготовление специальных колец диаметром 2,5 метра из бронзы по уникальной технологии заливки центробежным способом. Для выполнения указанной задачи предприятие своими силами разработало и изготовило вертикальную центробежную машину для заливки. Полученные образцы отливок будут использованы для изготовления деталей глубоководного батискафа", - сказал Даниленко.
По его словам, центробежное литье обеспечивает высокие механические свойства благодаря зернистой структуре за счет заливки металла в оснастку под действием центробежных сил.
"При данном методе литья такие дефекты, как раковины, недоливы, неспаи, шлаковые включения, в отливках отсутствуют. Все изделия такого вида проходят тщательный контроль с помощью рентгена и ультразвука", - сказал директор.
Основными потребителями бронзовых колец являются ведущие отрасли машиностроения: нефтехимическая, атомная, энергетическая, судостроительная и предприятия ВПК.
"В настоящее время предприятие ведет изготовление центробежной машины для заливки бронзовых облицовок гребных валов длиной до 4,5 метра. Данные изделия применяются на кораблях и судах водоизмещением до 60 тысяч тонн", - сказал Даниленко.
3D-принтер - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Глава KMZ рассказал о перспективах российского 3D-принтера для литья
11 декабря 2023, 03:07
 
ТехнологииРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала