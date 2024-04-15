Рейтинг@Mail.ru
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/avtomobil-1940253452.html
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии - РИА Новости, 15.04.2024
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии
Итало-французский автопроизводитель Stellantis решил изменить название нового автомобиля марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:11
2024-04-15T20:11
в мире
авто
италия
польша
милан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940253270_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_ba9cfbba5bd718a88a523dfdf63ec00e.jpg
РИМ, 15 апр – РИА Новости. Итало-французский автопроизводитель Stellantis решил изменить название нового автомобиля марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве Италии выступили против "итальянского" названия кроссовера, который будет производиться в Польше, сообщила газета Sole 24 Ore. Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano на прошлой неделе, назвав её в честь города Милан, где была основана марка. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, размещение производства Milano в Италии увеличило бы ее стоимость на треть – с 30 до 40 тысяч евро. После объявления автопроизводителя министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что польский автомобиль не может носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства. "Автомобиль под названием "Милан" не может производиться в Польше", - заявил министр, занимающийся вопросами промышленности и экономического развития. По его словам, это запрещено законом от 2003 года, который касается итальянизированных названий и запрещает давать указания, которые введут потребителя в заблуждение.
https://ria.ru/20240415/avto-1940090299.html
https://ria.ru/20240413/moskvich_8-1939746086.html
италия
польша
милан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940253270_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_521acb1880f6cab8e073f96b7215c908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, италия, польша, милан
В мире, Авто, Италия, Польша, Милан
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии

Sole 24 Ore: Stellantis переименовал новый авто Alfa Romeo из-за критики Италии

© Фото : Alfa Romeo/XАвтомобиля марки Alfa Romeo Milano
Автомобиля марки Alfa Romeo Milano - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Alfa Romeo/X
Автомобиля марки Alfa Romeo Milano
Читать ria.ru в
РИМ, 15 апр – РИА Новости. Итало-французский автопроизводитель Stellantis решил изменить название нового автомобиля марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве Италии выступили против "итальянского" названия кроссовера, который будет производиться в Польше, сообщила газета Sole 24 Ore.
Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano на прошлой неделе, назвав её в честь города Милан, где была основана марка. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, размещение производства Milano в Италии увеличило бы ее стоимость на треть – с 30 до 40 тысяч евро.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей
Вчера, 11:09
После объявления автопроизводителя министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что польский автомобиль не может носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства.
«
"Автомобиль под названием "Милан" не может производиться в Польше", - заявил министр, занимающийся вопросами промышленности и экономического развития.
По его словам, это запрещено законом от 2003 года, который касается итальянизированных названий и запрещает давать указания, которые введут потребителя в заблуждение.
Семиместный кроссовер Москвич 8
Автоэксперт назвал возможную стоимость нового кроссовера "Москвич 8"
13 апреля, 07:14
 
В миреАвтоИталияПольшаМилан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала