https://ria.ru/20240415/avtomobil-1940253452.html
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии - РИА Новости, 15.04.2024
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии
Итало-французский автопроизводитель Stellantis решил изменить название нового автомобиля марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:11
2024-04-15T20:11
2024-04-15T20:11
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РИМ, 15 апр – РИА Новости. Итало-французский автопроизводитель Stellantis решил изменить название нового автомобиля марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве Италии выступили против "итальянского" названия кроссовера, который будет производиться в Польше, сообщила газета Sole 24 Ore. Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano на прошлой неделе, назвав её в честь города Милан, где была основана марка. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, размещение производства Milano в Италии увеличило бы ее стоимость на треть – с 30 до 40 тысяч евро. После объявления автопроизводителя министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что польский автомобиль не может носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства. "Автомобиль под названием "Милан" не может производиться в Польше", - заявил министр, занимающийся вопросами промышленности и экономического развития. По его словам, это запрещено законом от 2003 года, который касается итальянизированных названий и запрещает давать указания, которые введут потребителя в заблуждение.
https://ria.ru/20240415/avto-1940090299.html
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в мире, авто, италия, польша, милан
В мире, Авто, Италия, Польша, Милан
Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии
Sole 24 Ore: Stellantis переименовал новый авто Alfa Romeo из-за критики Италии