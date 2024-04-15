https://ria.ru/20240415/avtomobil-1940253452.html

Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии

Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии - РИА Новости, 15.04.2024

Stellantis переименовал новый автомобиль Alfa Romeo из-за критики Италии

Итало-французский автопроизводитель Stellantis решил изменить название нового автомобиля марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:11

2024-04-15T20:11

2024-04-15T20:11

в мире

авто

италия

польша

милан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940253270_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_ba9cfbba5bd718a88a523dfdf63ec00e.jpg

РИМ, 15 апр – РИА Новости. Итало-французский автопроизводитель Stellantis решил изменить название нового автомобиля марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве Италии выступили против "итальянского" названия кроссовера, который будет производиться в Польше, сообщила газета Sole 24 Ore. Бренд Alfa Romeo, принадлежащий Stellantis, представил новую модель Milano на прошлой неделе, назвав её в честь города Милан, где была основана марка. По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, размещение производства Milano в Италии увеличило бы ее стоимость на треть – с 30 до 40 тысяч евро. После объявления автопроизводителя министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что польский автомобиль не может носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства. "Автомобиль под названием "Милан" не может производиться в Польше", - заявил министр, занимающийся вопросами промышленности и экономического развития. По его словам, это запрещено законом от 2003 года, который касается итальянизированных названий и запрещает давать указания, которые введут потребителя в заблуждение.

https://ria.ru/20240415/avto-1940090299.html

https://ria.ru/20240413/moskvich_8-1939746086.html

италия

польша

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, италия, польша, милан