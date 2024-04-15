https://ria.ru/20240415/avtodor-1940129971.html
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4 - РИА Новости, 15.04.2024
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4
"Автодор" повысил максимальную разрешённую скорость на участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:07
2024-04-15T13:07
2024-04-15T13:07
общество
авто
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Автодор" повысил максимальную разрешённую скорость на участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно, говорится в сообщении госкомпании "Сегодня на ряде участков трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" повышается скоростной режим", - отмечается в сообщении. Так, разрешённая скорость на М-4 с 90 до 110 километров в час увеличивается на обходе города Ефремова в Тульской области и на участке от города Батайска до села Самарское в Ростовской области. На М-11 со 110 до 130 километров в час увеличен скоростной режим на участках от города Солнечногорска в Московской области до деревни Воскресенское - в Тверской, а также от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20231111/trassa-1908812604.html
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общество, авто, ефремов, тульская область, батайск
Общество, Авто, Ефремов, Тульская область, Батайск
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4
"Автодор": на участках М-11 и М-4 разрешена скорость до 130 километров в час