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"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4 - РИА Новости, 15.04.2024
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13:07 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/avtodor-1940129971.html
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4 - РИА Новости, 15.04.2024
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4
"Автодор" повысил максимальную разрешённую скорость на участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:07
2024-04-15T13:07
общество
авто
ефремов
тульская область
батайск
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Автодор" повысил максимальную разрешённую скорость на участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно, говорится в сообщении госкомпании "Сегодня на ряде участков трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" повышается скоростной режим", - отмечается в сообщении. Так, разрешённая скорость на М-4 с 90 до 110 километров в час увеличивается на обходе города Ефремова в Тульской области и на участке от города Батайска до села Самарское в Ростовской области. На М-11 со 110 до 130 километров в час увеличен скоростной режим на участках от города Солнечногорска в Московской области до деревни Воскресенское - в Тверской, а также от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20231111/trassa-1908812604.html
ефремов
тульская область
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общество, авто, ефремов, тульская область, батайск
Общество, Авто, Ефремов, Тульская область, Батайск
"Автодор" повысил максимальную скорость на трассах М-11 и М-4

"Автодор": на участках М-11 и М-4 разрешена скорость до 130 километров в час

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Автодор" повысил максимальную разрешённую скорость на участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно, говорится в сообщении госкомпании
«
"Сегодня на ряде участков трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон" повышается скоростной режим", - отмечается в сообщении.
Так, разрешённая скорость на М-4 с 90 до 110 километров в час увеличивается на обходе города Ефремова в Тульской области и на участке от города Батайска до села Самарское в Ростовской области.
На М-11 со 110 до 130 километров в час увеличен скоростной режим на участках от города Солнечногорска в Московской области до деревни Воскресенское - в Тверской, а также от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга.
Трасса М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Движение по М-4 "Дон" в Воронежской области открыли в обоих направлениях
11 ноября 2023, 08:51
 
ОбществоАвтоЕфремовТульская областьБатайск
 
 
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