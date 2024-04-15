https://ria.ru/20240415/avto-1940090299.html
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей - РИА Новости, 15.04.2024
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей
Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:09
2024-04-15T11:09
2024-04-15T11:10
авто
германия
китай
япония
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c96da95a0fd300c05b49f971da270edc.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход китайских производителей на европейский рынок. "Единственное, что всегда должно быть ясно - это то, что конкуренция должны быть честной ... Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права", - приводит слова Шольца информационное агентство DPA.Канцлер выступил за открытость и экономическую конкуренцию. По его словам, в свое время в Германии боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей. "Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией", - сказал Шольц. Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым лидером западной страны, который посещает Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
https://ria.ru/20240124/sholts-1923283440.html
https://ria.ru/20231212/avto-1915207793.html
германия
китай
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a91ac0b84724b9185f213531d9cf8c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, германия, китай, япония, олаф шольц, в мире
Авто, Германия, Китай, Япония, Олаф Шольц, В мире
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей
Канцлер ФРГ Шольц в Китае призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход китайских производителей на европейский рынок.
«
"Единственное, что всегда должно быть ясно - это то, что конкуренция должны быть честной ... Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права", - приводит слова Шольца информационное агентство DPA.
Канцлер выступил за открытость и экономическую конкуренцию. По его словам, в свое время в Германии боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей.
"Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией", - сказал Шольц.
Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым лидером западной страны, который посещает Китай в этом году.
В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.