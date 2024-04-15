https://ria.ru/20240415/avto-1940090299.html

Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей

Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей - РИА Новости, 15.04.2024

Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей

Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:09

2024-04-15T11:09

2024-04-15T11:10

авто

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китай

япония

олаф шольц

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход китайских производителей на европейский рынок. "Единственное, что всегда должно быть ясно - это то, что конкуренция должны быть честной ... Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права", - приводит слова Шольца информационное агентство DPA.Канцлер выступил за открытость и экономическую конкуренцию. По его словам, в свое время в Германии боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей. "Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией", - сказал Шольц. Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым лидером западной страны, который посещает Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.

https://ria.ru/20240124/sholts-1923283440.html

https://ria.ru/20231212/avto-1915207793.html

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авто, германия, китай, япония, олаф шольц, в мире