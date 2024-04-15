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Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей - РИА Новости, 15.04.2024
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11:09 15.04.2024 (обновлено: 11:10 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/avto-1940090299.html
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей - РИА Новости, 15.04.2024
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей
Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:09
2024-04-15T11:10
авто
германия
китай
япония
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход китайских производителей на европейский рынок. &quot;Единственное, что всегда должно быть ясно - это то, что конкуренция должны быть честной ... Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права&quot;, - приводит слова Шольца информационное агентство DPA.Канцлер выступил за открытость и экономическую конкуренцию. По его словам, в свое время в Германии боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей. "Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией", - сказал Шольц. Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым лидером западной страны, который посещает Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
https://ria.ru/20240124/sholts-1923283440.html
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авто, германия, китай, япония, олаф шольц, в мире
Авто, Германия, Китай, Япония, Олаф Шольц, В мире
Шольц призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей

Канцлер ФРГ Шольц в Китае призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Китае, призвал к честной конкуренции на рынке автомобилей и поддержал выход китайских производителей на европейский рынок.
«

"Единственное, что всегда должно быть ясно - это то, что конкуренция должны быть честной ... Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права", - приводит слова Шольца информационное агентство DPA.

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Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост
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Канцлер выступил за открытость и экономическую конкуренцию. По его словам, в свое время в Германии боялись прихода на местный рынок японских и корейских автомобилей.
"Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией", - сказал Шольц.
Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым лидером западной страны, который посещает Китай в этом году.
В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
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