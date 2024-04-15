https://ria.ru/20240415/ataki-1940258709.html

СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем

СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем

США сохраняют готовность к отражению атак иранских беспилотников над Израилем, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:44

2024-04-15T20:44

2024-04-15T20:44

в мире

израиль

иран

сша

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США сохраняют готовность к отражению атак иранских беспилотников над Израилем, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе", - сообщил телеканалу неназванный военный чиновник. По его словам, несмотря на относительную осторожность, за которую выступают американские официальные лица, силы США в регионе продолжат сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем