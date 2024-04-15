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СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем - РИА Новости, 15.04.2024
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20:44 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/ataki-1940258709.html
СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем
СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем
США сохраняют готовность к отражению атак иранских беспилотников над Израилем, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:44
2024-04-15T20:44
в мире
израиль
иран
сша
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США сохраняют готовность к отражению атак иранских беспилотников над Израилем, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе", - сообщил телеканалу неназванный военный чиновник. По его словам, несмотря на относительную осторожность, за которую выступают американские официальные лица, силы США в регионе продолжат сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html
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в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: США сохраняют готовность к отражению атак Ирана над Израилем

NBC News: США сохраняют готовность к отражению атак иранских БПЛА над Израилем

© Фото : Армия ИранаИранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Армия Ирана
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США сохраняют готовность к отражению атак иранских беспилотников над Израилем, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«
"Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе", - сообщил телеканалу неназванный военный чиновник.
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Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
12 апреля, 18:51
По его словам, несмотря на относительную осторожность, за которую выступают американские официальные лица, силы США в регионе продолжат сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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В миреИзраильИранСШАБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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