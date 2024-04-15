https://ria.ru/20240415/ataka-1940273203.html

В ЦАХАЛ пообещали Ирану ответ за атаку с таким количеством ракет и БПЛА

В ЦАХАЛ пообещали Ирану ответ за атаку с таким количеством ракет и БПЛА - РИА Новости, 15.04.2024

В ЦАХАЛ пообещали Ирану ответ за атаку с таким количеством ракет и БПЛА

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Израиль узнал о планируемой атаке Ирана еще в прошлый понедельник и пообещал, что на... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:41

2024-04-15T22:41

2024-04-15T22:41

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корпус стражей исламской революции

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Израиль узнал о планируемой атаке Ирана еще в прошлый понедельник и пообещал, что на нападение с таким количеством ракет и беспилотников будет дан ответ. В понедельник во время посещения базы израильских ВВС Неватим Халеви впервые произнес название оборонительной операции Израиля по отражению атаки Ирана - "Железный щит". По словам начальника генштаба, Иран намеревался нанести ущерб стратегическим возможностям Государства Израиль, "чего не случалось в прошлом". "Мы готовились к операции "Железный щит", и эта готовность заставила Иран столкнуться с превосходством в воздухе. В прошлый понедельник мы увидели, что организует (Иран - ред.)", - заявил Халеви. Он отметил, что после этого началась усиленная координация с вооруженными силами США, а командующий Центральным военным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла уже в четверг проводил встречи с коллегами в Израиле. "Мы обдумываем дальнейшие шаги. Запуск такого количества ракет, крылатых ракет и беспилотников по территории Государства Израиль будет встречен ответной реакцией", - сообщил Халеви. Ранее в понедельник узкий кабинет военных действий Израиля завершил очередное заседание, на котором обсуждались различные варианты израильского ответа на ракетную атаку Ирана. По данным 12-го канала израильского телевидения, министры обсуждали опции ответа "различной интенсивности", некоторые из которых могли бы быть реализованы "без промедления". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939991671.html

https://ria.ru/20240415/tseli-1940240554.html

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в мире, израиль, иран, сирия, бени ганц, армия обороны израиля (цахал), вооруженные силы сша, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем