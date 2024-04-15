https://ria.ru/20240415/arktika-1940127696.html
В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике
В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике - РИА Новости, 15.04.2024
В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике
После присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, альянс нацелился на усиление своего присутствия в арктическом регионе, реакция России на это будет соразмерна тем РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:56
2024-04-15T12:56
2024-04-15T13:16
россия
арктика
нато
безопасность
александр грушко
вооруженные силы сша
финляндия
швеция
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. После присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, альянс нацелился на усиление своего присутствия в арктическом регионе, реакция России на это будет соразмерна тем угрозам, которые могут исходить с территории этих стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Действительно, присоединение к НАТО будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий, в том числе связанных с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США, в соответствии с которым на территории Финляндии выделили 17 объектов, которые будут предоставлены в распоряжение вооруженных сил США", - напомнил Грушко.Кроме того, по его словам, "будет проходить адаптация командно-штабных структур самой НАТО в связи с присоединением к альянсу Финляндии и Швеции". Замминистра также отметил, что присоединение к НАТО Швеции и Финляндии "будет повышать уровень амбиций альянса на севере, в арктическом регионе, и будет сопровождаться не только формированием дополнительных возможностей для размещения на территории Финляндии и Швеции дополнительных сил и средств, но и уплотнением учений и созданием командных штабных цепочек"."Что касается России, то, как неоднократно об этом заявлял наш президент, наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран. И, разумеется, способы надежного обеспечения нашей безопасности и обороноспособности мы будем определять сами, многие меры уже были обнародованы - это и создание и Московского, и Ленинградского военных округов, формирование Карельского корпуса", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, нато, безопасность, александр грушко, вооруженные силы сша, финляндия, швеция
Россия, Арктика, НАТО, Безопасность, Александр Грушко, Вооруженные силы США, Финляндия, Швеция
В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике
Грушко: реакция на усиление НАТО в Арктике будет соразмерна возможным угрозам
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. После присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, альянс нацелился на усиление своего присутствия в арктическом регионе, реакция России на это будет соразмерна тем угрозам, которые могут исходить с территории этих стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Действительно, присоединение к НАТО будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий, в том числе связанных с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США
, в соответствии с которым на территории Финляндии выделили 17 объектов, которые будут предоставлены в распоряжение вооруженных сил США
", - напомнил Грушко.
Кроме того, по его словам, "будет проходить адаптация командно-штабных структур самой НАТО в связи с присоединением к альянсу Финляндии и Швеции". Замминистра также отметил, что присоединение к НАТО Швеции и Финляндии "будет повышать уровень амбиций альянса на севере, в арктическом регионе, и будет сопровождаться не только формированием дополнительных возможностей для размещения на территории Финляндии и Швеции дополнительных сил и средств, но и уплотнением учений и созданием командных штабных цепочек".
"Что касается России, то, как неоднократно об этом заявлял наш президент, наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран. И, разумеется, способы надежного обеспечения нашей безопасности и обороноспособности мы будем определять сами, многие меры уже были обнародованы - это и создание и Московского, и Ленинградского военных округов, формирование Карельского корпуса", - добавил Грушко.