https://ria.ru/20240415/arktika-1940127696.html

В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике

В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике - РИА Новости, 15.04.2024

В МИД рассказали о реакции на усиление присутствия НАТО в Арктике

После присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, альянс нацелился на усиление своего присутствия в арктическом регионе, реакция России на это будет соразмерна тем РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:56

2024-04-15T12:56

2024-04-15T13:16

россия

арктика

нато

безопасность

александр грушко

вооруженные силы сша

финляндия

швеция

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. После присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, альянс нацелился на усиление своего присутствия в арктическом регионе, реакция России на это будет соразмерна тем угрозам, которые могут исходить с территории этих стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Действительно, присоединение к НАТО будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий, в том числе связанных с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США, в соответствии с которым на территории Финляндии выделили 17 объектов, которые будут предоставлены в распоряжение вооруженных сил США", - напомнил Грушко.Кроме того, по его словам, "будет проходить адаптация командно-штабных структур самой НАТО в связи с присоединением к альянсу Финляндии и Швеции". Замминистра также отметил, что присоединение к НАТО Швеции и Финляндии "будет повышать уровень амбиций альянса на севере, в арктическом регионе, и будет сопровождаться не только формированием дополнительных возможностей для размещения на территории Финляндии и Швеции дополнительных сил и средств, но и уплотнением учений и созданием командных штабных цепочек"."Что касается России, то, как неоднократно об этом заявлял наш президент, наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран. И, разумеется, способы надежного обеспечения нашей безопасности и обороноспособности мы будем определять сами, многие меры уже были обнародованы - это и создание и Московского, и Ленинградского военных округов, формирование Карельского корпуса", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, арктика, нато, безопасность, александр грушко, вооруженные силы сша, финляндия, швеция