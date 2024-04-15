https://ria.ru/20240415/arest-1940161360.html

Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца

Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца - РИА Новости, 15.04.2024

Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца

Жительница Чебоксар, обвиняемая в убийстве 9-летнего внука, арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:32

2024-04-15T14:32

2024-04-15T14:44

происшествия

чебоксары

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Жительница Чебоксар, обвиняемая в убийстве 9-летнего внука, арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее сообщалось, что в субботу в Чебоксарах по подозрению в убийстве мальчика, тело которого было найдено в квартире со следами насильственной смерти, была задержана его 61-летняя бабушка. Женщина скрылась с места преступления, но вскоре была обнаружена у себя на даче. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, днём 12 апреля подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. "Обвиняемая в убийстве ребенка заключена под стражу на 2 месяца. Мотив будет установлен в ходе следствия, будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910445361.html

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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)