Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 15.04.2024 (обновлено: 14:44 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/arest-1940161360.html
Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца
Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца - РИА Новости, 15.04.2024
Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца
Жительница Чебоксар, обвиняемая в убийстве 9-летнего внука, арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:32
2024-04-15T14:44
происшествия
чебоксары
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940163899_0:189:960:729_1920x0_80_0_0_e52bb3658fe4de1b9d220dbcafaa55cb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Жительница Чебоксар, обвиняемая в убийстве 9-летнего внука, арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее сообщалось, что в субботу в Чебоксарах по подозрению в убийстве мальчика, тело которого было найдено в квартире со следами насильственной смерти, была задержана его 61-летняя бабушка. Женщина скрылась с места преступления, но вскоре была обнаружена у себя на даче. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, днём 12 апреля подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. "Обвиняемая в убийстве ребенка заключена под стражу на 2 месяца. Мотив будет установлен в ходе следствия, будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910445361.html
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940163899_0:99:960:819_1920x0_80_0_0_8a2cf58c99051abf8f83a70505445c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца

Обвиняемую в убийстве 9-летнего внука жительницу Чебоксар арестовали на 2 месяца

© Фото : ЧувашияСледком/TelegramСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела ребенка в Чебоксарах
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела ребенка в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : ЧувашияСледком/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела ребенка в Чебоксарах
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Жительница Чебоксар, обвиняемая в убийстве 9-летнего внука, арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее сообщалось, что в субботу в Чебоксарах по подозрению в убийстве мальчика, тело которого было найдено в квартире со следами насильственной смерти, была задержана его 61-летняя бабушка. Женщина скрылась с места преступления, но вскоре была обнаружена у себя на даче. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, днём 12 апреля подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его.
"Обвиняемая в убийстве ребенка заключена под стражу на 2 месяца. Мотив будет установлен в ходе следствия, будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Житель Удмуртской Республики, подозреваемый в убийстве своих малолетних детей - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих маленьких детей из-за развода
19 ноября 2023, 20:06
 
ПроисшествияЧебоксарыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала