https://ria.ru/20240415/antenna-1940101328.html

В России разработали уникальную антенну

В России разработали уникальную антенну - РИА Новости, 15.04.2024

В России разработали уникальную антенну

Предприятия холдинга "Росэлектроника" создали антенну уникальной формы, которая позволяет расширить диапазон передаваемых частот и заменить целую линейку других РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:34

2024-04-15T11:34

2024-04-15T11:34

безопасность

технологии

российская электроника

ростех

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предприятия холдинга "Росэлектроника" создали антенну уникальной формы, которая позволяет расширить диапазон передаваемых частот и заменить целую линейку других антенн, сообщили в пресс-службе холдинга. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал сверхширокополосную дискоконусную антенну, которая может использоваться на полигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить надежность ее работы", - сказали в холдинге. Там уточнили, что расширенный рабочий диапазон частот достигается за счет оригинальной геометрии новой антенны, разработанной инженерами входящего в "Росэлектронику" НПП "Полет". Новая антенна может работать даже при ураганном ветре до 50 м/с. Как уточнил генеральный директор НПП "Полет" Алексей Комяков, одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, для наземных мачтовых антенн это означает, что вместо двух-трех мачт останется всего одна мачта. "При этом уменьшится количество кабелей, идущих от радиостанции к антеннам, а также станет ненужным частотно-разделительное устройство, связывающее радиостанцию с двумя антеннами разных диапазонов. Таким образом, применение нашей антенны позволит значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить ее надежность", – добавил он.

https://ria.ru/20240412/roselektronika-1939496609.html

https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, российская электроника, ростех