https://ria.ru/20240415/antenna-1940101328.html
В России разработали уникальную антенну
В России разработали уникальную антенну - РИА Новости, 15.04.2024
В России разработали уникальную антенну
Предприятия холдинга "Росэлектроника" создали антенну уникальной формы, которая позволяет расширить диапазон передаваемых частот и заменить целую линейку других РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:34
2024-04-15T11:34
2024-04-15T11:34
безопасность
технологии
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предприятия холдинга "Росэлектроника" создали антенну уникальной формы, которая позволяет расширить диапазон передаваемых частот и заменить целую линейку других антенн, сообщили в пресс-службе холдинга. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал сверхширокополосную дискоконусную антенну, которая может использоваться на полигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить надежность ее работы", - сказали в холдинге. Там уточнили, что расширенный рабочий диапазон частот достигается за счет оригинальной геометрии новой антенны, разработанной инженерами входящего в "Росэлектронику" НПП "Полет". Новая антенна может работать даже при ураганном ветре до 50 м/с. Как уточнил генеральный директор НПП "Полет" Алексей Комяков, одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, для наземных мачтовых антенн это означает, что вместо двух-трех мачт останется всего одна мачта. "При этом уменьшится количество кабелей, идущих от радиостанции к антеннам, а также станет ненужным частотно-разделительное устройство, связывающее радиостанцию с двумя антеннами разных диапазонов. Таким образом, применение нашей антенны позволит значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить ее надежность", – добавил он.
https://ria.ru/20240412/roselektronika-1939496609.html
https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Российская электроника, Ростех
В России разработали уникальную антенну
"Росэлектроника" создала уникальную сверхширокополосную дискоконусную антенну
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Предприятия холдинга "Росэлектроника" создали антенну уникальной формы, которая позволяет расширить диапазон передаваемых частот и заменить целую линейку других антенн, сообщили в пресс-службе
холдинга.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех
" разработал сверхширокополосную дискоконусную антенну, которая может использоваться на полигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить надежность ее работы", - сказали в холдинге.
Там уточнили, что расширенный рабочий диапазон частот достигается за счет оригинальной геометрии новой антенны, разработанной инженерами входящего в "Росэлектронику" НПП "Полет". Новая антенна может работать даже при ураганном ветре до 50 м/с.
Как уточнил генеральный директор НПП "Полет" Алексей Комяков, одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, для наземных мачтовых антенн это означает, что вместо двух-трех мачт останется всего одна мачта.
"При этом уменьшится количество кабелей, идущих от радиостанции к антеннам, а также станет ненужным частотно-разделительное устройство, связывающее радиостанцию с двумя антеннами разных диапазонов. Таким образом, применение нашей антенны позволит значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить ее надежность", – добавил он.