https://ria.ru/20240415/altay-1940061577.html

В Алтайском крае в зоне затопления остаются 23 дома и 65 участков

В Алтайском крае в зоне затопления остаются 23 дома и 65 участков - РИА Новости, 15.04.2024

В Алтайском крае в зоне затопления остаются 23 дома и 65 участков

Почти четверть сотни домов и 65 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:26

2024-04-15T09:26

2024-04-15T09:26

происшествия

жилье

алтайский край

хабарский район

алейский район

наводнения в россии — 2024

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БАРНАУЛ, 15 апр — РИА Новости. Почти четверть сотни домов и 65 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Всего в крае на сегодняшний день остаются подтопленными 23 жилых дома и 65 приусадебных участков в 3 населенных пунктах в одном муниципальном образовании. На территории семи муниципальных образований имеются локальные подтопления низменных участков местности, без социальных последствий", - говорится в сообщении. Продолжает действовать один пункт временного размещения в селе Хабары Хабарского района. В нем остаются 2 человека. "Действует ограничение на 3 участках автодорог, в том числе затоплен 1 низководный мост в Алейском районе. Для ликвидации последствий задействована группировка РСЧС 494 человек и 209 единиц техники", — отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

алтайский край

хабарский район

алейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, алтайский край, хабарский район, алейский район, наводнения в россии — 2024