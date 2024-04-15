https://ria.ru/20240415/altay-1940061577.html
В Алтайском крае в зоне затопления остаются 23 дома и 65 участков
В Алтайском крае в зоне затопления остаются 23 дома и 65 участков - РИА Новости, 15.04.2024
В Алтайском крае в зоне затопления остаются 23 дома и 65 участков
Почти четверть сотни домов и 65 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:26
2024-04-15T09:26
2024-04-15T09:26
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алтайский край
хабарский район
алейский район
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БАРНАУЛ, 15 апр — РИА Новости. Почти четверть сотни домов и 65 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Всего в крае на сегодняшний день остаются подтопленными 23 жилых дома и 65 приусадебных участков в 3 населенных пунктах в одном муниципальном образовании. На территории семи муниципальных образований имеются локальные подтопления низменных участков местности, без социальных последствий", - говорится в сообщении. Продолжает действовать один пункт временного размещения в селе Хабары Хабарского района. В нем остаются 2 человека. "Действует ограничение на 3 участках автодорог, в том числе затоплен 1 низководный мост в Алейском районе. Для ликвидации последствий задействована группировка РСЧС 494 человек и 209 единиц техники", — отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, жилье, алтайский край, хабарский район, алейский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Алтайский край, Хабарский район, Алейский район, Наводнения в России — 2024
В Алтайском крае в зоне затопления остаются 23 дома и 65 участков
На Алтае в трех населенных пунктах затоплены 23 дома и 65 приусадебных участков