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Уровень реки в Камне-на-Оби на Алтае превысил критическую отметку
Уровень реки в Камне-на-Оби на Алтае превысил критическую отметку - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень реки в Камне-на-Оби на Алтае превысил критическую отметку
Уровень реки в Камне-на-Оби превысил критическую отметку, в городе возвели временную дамбу, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:52
2024-04-15T08:52
2024-04-15T09:18
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происшествия
алтайский край
камень-на-оби
обь
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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Уровень реки в Камне-на-Оби превысил критическую отметку, в городе возвели временную дамбу, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в Telegram-канале."Уровень Оби в черте города Камень-на-Оби составил 715 см. Это на 15 см выше критической отметки. В месте возможного подтопления низменных территорий, прилегающих к реке Обь,… установлена водоналивная дамба протяженностью 800 метров. Организованы и другие профилактические меры", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работает оперативная группа, прибывшая из краевой столицы, с помощью беспилотной авиации ведется постоянный мониторинг ледохода.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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наводнения в россии — 2024, происшествия, алтайский край, камень-на-оби, обь
Наводнения в России — 2024, Происшествия, Алтайский край, Камень-на-Оби, Обь
Уровень реки в Камне-на-Оби на Алтае превысил критическую отметку
В Камне-на-Оби возвели временную дамбу из-за повышения воды в реке