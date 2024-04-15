https://ria.ru/20240415/altay-1940056933.html

Уровень реки в Камне-на-Оби на Алтае превысил критическую отметку

Уровень реки в Камне-на-Оби на Алтае превысил критическую отметку - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень реки в Камне-на-Оби на Алтае превысил критическую отметку

Уровень реки в Камне-на-Оби превысил критическую отметку, в городе возвели временную дамбу, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:52

2024-04-15T08:52

2024-04-15T09:18

наводнения в россии — 2024

происшествия

алтайский край

камень-на-оби

обь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940060225_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_dcaefe7174e30a018ea3235bac54bed2.jpg

БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Уровень реки в Камне-на-Оби превысил критическую отметку, в городе возвели временную дамбу, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в Telegram-канале."Уровень Оби в черте города Камень-на-Оби составил 715 см. Это на 15 см выше критической отметки. В месте возможного подтопления низменных территорий, прилегающих к реке Обь,… установлена водоналивная дамба протяженностью 800 метров. Организованы и другие профилактические меры", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работает оперативная группа, прибывшая из краевой столицы, с помощью беспилотной авиации ведется постоянный мониторинг ледохода.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

алтайский край

камень-на-оби

обь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наводнения в россии — 2024, происшествия, алтайский край, камень-на-оби, обь