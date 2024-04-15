Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПамятник Николаю Кристофари, первому клиенту первой российской сберкассы, у входа в здание Сбербанка России на улице Вавилова в Москве
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вышел в свет второй альманах об истории благотворительных целевых капиталов в России, посвященный предпринимательницам XVIII−XIX веков из Москвы, Енисейска, Иваново-Вознесенска и Казани, сообщает подразделение Сбербанка по обслуживанию состоятельных клиентов Sber Private Banking.
Издание подготовлено Sber Private Banking и Национальной ассоциацией эндаументов.
Для поиска материалов, написания статей и создания иллюстраций были привлечены фотографы, археографы, историки из разных регионов России. В этом году авторами альманаха стали призеры премии "Вечный вклад", которая проводится при поддержке Sber Private Banking.
Альманах стал продолжением книги "Вечный вклад: целевые капиталы как основа филантропии в дореволюционной России", в которой описаны история возникновения эндаументов и яркие примеры благотворительных проектов того времени.
Благотворительный целевой капитал (эндаумент) — пожертвование, вносимое благотворителем в имущество некоммерческих организаций. Доходы от управления этими средствами направляются НКО на финансирование их уставной деятельности, при этом сам целевой капитал не тратится. В мировой практике в большинстве эндаументы создаются навечно ("вечные вклады"). Среди популярных направлений использования дохода от целевого капитала - поддержка организаций образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.
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