Рейтинг@Mail.ru
Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/almanakh-1940174385.html
Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России
Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России - РИА Новости, 15.04.2024
Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России
Вышел в свет второй альманах об истории благотворительных целевых капиталов в России, посвященный предпринимательницам XVIII−XIX веков из Москвы, Енисейска,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:48
2024-04-15T15:48
россия
москва
енисейск
благотворительность
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145989/19/1459891965_0:147:3055:1865_1920x0_80_0_0_bef10a7d1bb3fbb6ff90a8e159765f34.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вышел в свет второй альманах об истории благотворительных целевых капиталов в России, посвященный предпринимательницам XVIII−XIX веков из Москвы, Енисейска, Иваново-Вознесенска и Казани, сообщает подразделение Сбербанка по обслуживанию состоятельных клиентов Sber Private Banking. Издание подготовлено Sber Private Banking и Национальной ассоциацией эндаументов. Для поиска материалов, написания статей и создания иллюстраций были привлечены фотографы, археографы, историки из разных регионов России. В этом году авторами альманаха стали призеры премии "Вечный вклад", которая проводится при поддержке Sber Private Banking. Альманах стал продолжением книги "Вечный вклад: целевые капиталы как основа филантропии в дореволюционной России", в которой описаны история возникновения эндаументов и яркие примеры благотворительных проектов того времени. Благотворительный целевой капитал (эндаумент) — пожертвование, вносимое благотворителем в имущество некоммерческих организаций. Доходы от управления этими средствами направляются НКО на финансирование их уставной деятельности, при этом сам целевой капитал не тратится. В мировой практике в большинстве эндаументы создаются навечно ("вечные вклады"). Среди популярных направлений использования дохода от целевого капитала - поддержка организаций образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.
https://ria.ru/20240312/putin-1932612702.html
россия
москва
енисейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145989/19/1459891965_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_43b428b9465daab601ba0828d15d40bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, енисейск, благотворительность, сбербанк россии
Россия, Москва, Енисейск, Благотворительность, Сбербанк России

Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПамятник Николаю Кристофари, первому клиенту первой российской сберкассы, у входа в здание Сбербанка России на улице Вавилова в Москве
Памятник Николаю Кристофари, первому клиенту первой российской сберкассы, у входа в здание Сбербанка России на улице Вавилова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вышел в свет второй альманах об истории благотворительных целевых капиталов в России, посвященный предпринимательницам XVIII−XIX веков из Москвы, Енисейска, Иваново-Вознесенска и Казани, сообщает подразделение Сбербанка по обслуживанию состоятельных клиентов Sber Private Banking.
Издание подготовлено Sber Private Banking и Национальной ассоциацией эндаументов.
Для поиска материалов, написания статей и создания иллюстраций были привлечены фотографы, археографы, историки из разных регионов России. В этом году авторами альманаха стали призеры премии "Вечный вклад", которая проводится при поддержке Sber Private Banking.
Альманах стал продолжением книги "Вечный вклад: целевые капиталы как основа филантропии в дореволюционной России", в которой описаны история возникновения эндаументов и яркие примеры благотворительных проектов того времени.
Благотворительный целевой капитал (эндаумент) — пожертвование, вносимое благотворителем в имущество некоммерческих организаций. Доходы от управления этими средствами направляются НКО на финансирование их уставной деятельности, при этом сам целевой капитал не тратится. В мировой практике в большинстве эндаументы создаются навечно ("вечные вклады"). Среди популярных направлений использования дохода от целевого капитала - поддержка организаций образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Сбер" видит перспективы по многим отраслям, заявил Путин
12 марта, 22:41
 
РоссияМоскваЕнисейскБлаготворительностьСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала