https://ria.ru/20240415/almanakh-1940174385.html

Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России

Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России - РИА Новости, 15.04.2024

Издан второй альманах о благотворительных целевых капиталах в России

Вышел в свет второй альманах об истории благотворительных целевых капиталов в России, посвященный предпринимательницам XVIII−XIX веков из Москвы, Енисейска,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:48

2024-04-15T15:48

2024-04-15T15:48

россия

москва

енисейск

благотворительность

сбербанк россии

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вышел в свет второй альманах об истории благотворительных целевых капиталов в России, посвященный предпринимательницам XVIII−XIX веков из Москвы, Енисейска, Иваново-Вознесенска и Казани, сообщает подразделение Сбербанка по обслуживанию состоятельных клиентов Sber Private Banking. Издание подготовлено Sber Private Banking и Национальной ассоциацией эндаументов. Для поиска материалов, написания статей и создания иллюстраций были привлечены фотографы, археографы, историки из разных регионов России. В этом году авторами альманаха стали призеры премии "Вечный вклад", которая проводится при поддержке Sber Private Banking. Альманах стал продолжением книги "Вечный вклад: целевые капиталы как основа филантропии в дореволюционной России", в которой описаны история возникновения эндаументов и яркие примеры благотворительных проектов того времени. Благотворительный целевой капитал (эндаумент) — пожертвование, вносимое благотворителем в имущество некоммерческих организаций. Доходы от управления этими средствами направляются НКО на финансирование их уставной деятельности, при этом сам целевой капитал не тратится. В мировой практике в большинстве эндаументы создаются навечно ("вечные вклады"). Среди популярных направлений использования дохода от целевого капитала - поддержка организаций образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.

https://ria.ru/20240312/putin-1932612702.html

россия

москва

енисейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, енисейск, благотворительность, сбербанк россии