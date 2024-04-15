https://ria.ru/20240415/aktrisa-1940273786.html

Любовь Аксенову признали лучшей актрисой интернет-сериала

Любовь Аксенову признали лучшей актрисой интернет-сериала - РИА Новости, 15.04.2024

Любовь Аксенову признали лучшей актрисой интернет-сериала

Лучшей актрисой интернет-сериала по версии V Национальной премии в области веб-контента стала Любовь Аксенова за роль в проекте "Жить жизнь", передает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:44

2024-04-15T22:44

2024-04-15T22:44

культура

москва

александр цыпкин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшей актрисой интернет-сериала по версии V Национальной премии в области веб-контента стала Любовь Аксенова за роль в проекте "Жить жизнь", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими церемонии выступили конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин. "Это большая честь. Я хочу поблагодарить стриминговый сервис Start. Я хочу поблагодарить зрителей. Спасибо всем, кто голосовал", - сказала Аксенова со сцены, получая награду. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.

https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр цыпкин