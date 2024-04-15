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Любовь Аксенову признали лучшей актрисой интернет-сериала
Любовь Аксенову признали лучшей актрисой интернет-сериала - РИА Новости, 15.04.2024
Любовь Аксенову признали лучшей актрисой интернет-сериала
Лучшей актрисой интернет-сериала по версии V Национальной премии в области веб-контента стала Любовь Аксенова за роль в проекте "Жить жизнь", передает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:44
2024-04-15T22:44
2024-04-15T22:44
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшей актрисой интернет-сериала по версии V Национальной премии в области веб-контента стала Любовь Аксенова за роль в проекте "Жить жизнь", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими церемонии выступили конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин. "Это большая честь. Я хочу поблагодарить стриминговый сервис Start. Я хочу поблагодарить зрителей. Спасибо всем, кто голосовал", - сказала Аксенова со сцены, получая награду. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
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москва, александр цыпкин
Культура, Москва, Александр Цыпкин
Любовь Аксенову признали лучшей актрисой интернет-сериала
Любовь Аксенова стала лучшей актрисой интернет-сериала в проекте "Жить жизнь"