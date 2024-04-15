https://ria.ru/20240415/aerodrom-1940171270.html

В Петербурге пьяный мужчина пытался проникнуть на аэродром

В Петербурге пьяный мужчина пытался проникнуть на аэродром - РИА Новости, 15.04.2024

В Петербурге пьяный мужчина пытался проникнуть на аэродром

Мужчина пытался проникнуть на территорию аэродрома в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, его задержали сотрудники дирекции авиационной безопасности... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:13

2024-04-15T15:13

2024-04-15T15:13

происшествия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Мужчина пытался проникнуть на территорию аэродрома в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, его задержали сотрудники дирекции авиационной безопасности аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "15 апреля совершена попытка несанкционированного проникновения на аэродром. Сотрудники дирекции авиационной безопасности аэропорта незамедлительно задержали мужчину при попытке проникновения на контролируемую территорию аэропорта, после чего он был передан сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта "Пулково", он работал и работает в штатном режиме. По данным ряда Telegram-каналов, пьяный житель Петербурга пытался проникнуть на летное поле в "Пулково", перелезая через забор, однако застрял в колючей проволоке.

https://ria.ru/20240205/passazhir-1925531246.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт)