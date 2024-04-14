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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 14.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:11
2024-04-14T18:11
2024-04-14T18:25
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". "Взрыв в Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.С 17:49 мск в этой области звучит сигнал об опасности.Ранее в воскресенье телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове. Там также объявляли воздушную тревогу.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Укринформ": в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги