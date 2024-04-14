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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 14.04.2024 (обновлено: 18:25 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/vzryv-1939993719.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 14.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:11
2024-04-14T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". "Взрыв в Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.С 17:49 мск в этой области звучит сигнал об опасности.Ранее в воскресенье телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове. Там также объявляли воздушную тревогу.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Укринформ": в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ".
"Взрыв в Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
Вчера, 08:00
С 17:49 мск в этой области звучит сигнал об опасности.
Ранее в воскресенье телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове. Там также объявляли воздушную тревогу.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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