https://ria.ru/20240414/vzryv-1939993719.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 14.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:11

2024-04-14T18:11

2024-04-14T18:25

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". "Взрыв в Днепре (Днепропетровске. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.С 17:49 мск в этой области звучит сигнал об опасности.Ранее в воскресенье телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове. Там также объявляли воздушную тревогу.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

россия

украина

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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины