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Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился до 1178 сантиметров

Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился до 1178 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024

Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился до 1178 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 11 метров 78 сантиметров, у Орска - 6 метров 50 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:45

2024-04-14T17:45

2024-04-14T18:01

оренбург

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

денис паслер

орск

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 11 метров 78 сантиметров, у Орска - 6 метров 50 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Оренбург на 17.00 (15.00 мск) был 1178 сантиметров, Орск - 650, на 16.00 (14.00 мск), сантиметров", - сказал глава региона.

оренбург

оренбургская область

орск

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оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, денис паслер, орск, происшествия, наводнения в россии — 2024