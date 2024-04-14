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"Все умрут". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
"Все умрут". В США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 14.04.2024
"Все умрут". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине будет происходит на условиях России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:57
2024-04-14T22:57
2024-04-14T22:57
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет происходит на условиях России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение", — отметил он.По мнению бывшего военного, киевский режим может сдаться сейчас, и тем самым спасти жизни и сохранить инфраструктуру. При этом он предупредил, что никакого плана Б для Украины нет, так как НАТО никогда не введет свои войска.Риттер пояснил, что альянсу потребуется несколько месяцев, чтобы перебросить одну бригаду, но ее полностью уничтожат в течение одной недели."Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу", — резюмировал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы США
"Все умрут". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
Риттер: конфликт на Украине завершится только на условиях России